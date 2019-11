Na hackerských fórach sa vraj predávajú heslá k službe Disney Plus

dnes 18:01 -

Spoločnosť Disney tvrdí, že hackerom sa nepodarilo dostať k osobným údajom užívateľov streamovacej služby Disney Plus, ktorú mediálna firma odštartovala minulý týždeň. Niektorí užívatelia sa však podľa Disney nemohli k službe pripojiť po tom, ako sa hackeri pokúšali do ich účtov dostať. Mediálna firma sa tak vyjadrila po správe, že internetová stránka ZDNet našla užívateľské mena a heslá, ktoré boli ponúkané na hackerskom fóre za 3 USD. Streamovacia služba Disney Plus stojí 7 USD týždenne alebo 70 USD ročne.

"Zatiaľ čo podrobnosti o tom, ako sa mohli hackeri dostať k zákazníckym účtom nie sú známe, vieme, že zákazníci radi používajú rovnaké heslá naprieč rôznymi webstránkami pokiaľ ide o predplatné služby alebo, že hackeri mohli využiť malvér na odcudzenie osobných údajov z kompromitovaných počítačov," vyjadril sa hlavný bezpečnostný analytik David Emm zo spoločnosti Kaspersky v správe, ktorú táto firma poskytla agentúre SITA. "Je znepokojujúce, obzvlášť keď si uvedomíme, ako rýchlo boli zločinci schopní získať prístup k osobným údajom, že spoločnosť Disney neaplikovala dvojfaktorový proces overovania totožnosti pre predplatiteľov na zaistenie bezpečnosti ich informácií," dodal analytik.

Paul Rohmeyer, profesor univerzity Stevens Institute of Technology v New Jersey, však pre agentúru AP povedal, že streamovacie služby pravdepodobne váhajú, či majú využívať prísnejšie bezpečnostné opatrenia, pretože chcú byť považované za rovnako pohodlné ako ich konkurenti.

Streamovacia služba Disney Plus počas prvého dňa svojho fungovania získala viac ako 10 mil. užívateľov, čím vysoko prekonala očakávania. Niektorí analytici predpokladali, že bude trvať rok, kým bude mať služba 10 mil. klientov. Mediálna spoločnosť Walt Disney Co. do svojej streamovacej služby investovala miliardy dolárov. Zákazníci si môžu službu najprv vyskúšať počas siedmich dní zdarma.

(1 EUR = 1,1059 USD)