Nárast chudoby: Základný garantovaný príjem nepredstavuje riešenie

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:04 -

Andrew Yang je technologický podnikateľ, niekto, kto sa už dlho angažuje v oblasti umelej inteligencie. Chápe, že ľudia môu kvôli technológiám prísť o prácu a potrebujú si zachovať základnú úroveň výživy. Chudoba pre neho nie je len pojem, v mladosti spoznal čo presne znamená materiálny nedostatok. Napriek tomu vo svojej prezidentskej kampani neponúka riešenie, ebo základný garantovaný príjme riešenie skutočného problému nepredstavuje. Nedáva ľuďom príležitosť vytvárať bohatstvo, hospodársky pokrok. Vytvára riziko, že vznikne skupina ľudí, ktorú bude štát udržiavať, ale nedostane šancu sa ekonomicky posunúť.



Prax zameraná na poskytovanie ekonomických stimulov ľuďom, aby mohli existovať na nízkej úrovni príjmu, ale nemohli trvalo rásť, definovala americkú chudobu po celé desaťročia. V systéme poľnohospodárskeho prenájmu si osoba prenajímala pôdu od vlastníka pozemku. Podiel“ na zisku mal aj prenajímateľ, teda vlastník. Nájomné bolo stanovené tak, aby znemožnilo ekonomický zisk. Nájomca pôdy odviedol tvrdú prácu, ale nikdy sa nestal vlastníkom, čo je základná zásada hospodárskeho rozvoja. Z hospodárskeho hľadiska sa nájom podobal forme otroctva, až na to, že nešlo výhradne o ľudí tmavej pleti. Nie je divu, že po občianskej vojne sa Juh zasekol v cykle chudoby, ktorý trval do 20. storočia, s príjmami o 36 % nižšími, ako pred vojnou.

Dnešný pohľad na základný garantovaný príjem je podobne chybný, najmä preto, že nebude mať za následok nárast vlastníctva. Takéto riešenia namiesto toho, aby pomohli, len vytvoria skupinu ľudí, ktorí bez vlastníctva majetku na stálo zostanú na okraji spoločnosti.





Existujú oveľa lepšie spôsoby, ako bojovať s problematikou chudoby.

Vzdelanie

Prečo sa venuje tak málo pozornosti včasnému vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti? Vyšlo by to daňovníkov lacnejšie ako rozdávanie hotovosti a výsledky by boli pôsobivejšie. Chudobní ľudia sú kvôli okolnostiam a nedostatku vedomostí nútení robiť zlé finančné rozhodnutia.



Dane

Ďalšou možnosťou sú daňové úľavy pre ľudí, ktorí investujú do technologických spoločností, ktoré vyrábajú výrobky zamerané na boj proti chudobe alebo na budovanie bohatstva, z ktorých majú úžitok chudobní. Motivovať technologické firmy, aby pracovali pre chudobných, nie nepriamo proti nim. Podobne ako existujú sociálne podniky, vytvoriť rovnaký model financovania pre firmy pracujúce na technológiách a iniciatívach zameraných proti chudobe.

Investície

Pomoc pri rozbehnutí vlastného podnikania je rovnako dôležitá ako získanie vzdelania. Štatistiky hovoria, že mnohí sa dostali z chudoby buď vzdelaním alebo rozbehnutím vlastného podnikania. Je to mimoriadne dôležité, pretože napriek popularite podnikania miera vlastníctva súkromných spoločností klesá.

Mať príležitosť zúčastniť sa a vlastniť je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej dôstojnosti. Je pravda, že problém chudoby je nesmierne komplikovaný a zahŕňa mnoho sociálno-ekonomických faktorov, ak sú však riešenia dôkladne premyslené a nie sú podporované falošnými predpokladmi, ako je napríklad pomoc v podobe základného garantovaného príjmu, môžeme výrazne znížiť chudobu pomocou zdrojov a hospodárskej sily, ktoré sú v mnohých krajinách k dispozícii.