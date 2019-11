Protitrumpovská nálada môže obmedziť americké vesmírne investície

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:16 -

Americký prezident otvorene zdieľal ambície NASA vrátiť sa na Mesiac, či pristáť na Marse. Pilot veliteľského modulu v misii Apollo 15 na Mesiac ale vyjadril pochybnosti o tom, či by prezident uspel vo svojom úsilí zvýšiť investície do vesmírnej agentúry NASA. „Každé štyri roky máme v krajine obrat. Práve teraz sme na vzostupe. Prezident Trump povedal, že sa vráťme na Mesiac. Problém je v tom, že keď bol prezidentom JFK, mal podporu krajiny, kongresu a všetkých a mohol to urobiť. Trump, alebo viceprezident Mike Pence alebo ktokoľvek iný, môže vyhlasovať, že „poďme sa vrátiť na Mesiac do roku 2024“, ale Kongres na to musí uvoľniť peniaze. A pravdepodobne to neurobí, pretože stojí proti Trumpovi. Bohužiaľ si myslím, že v USA je veľký podiel obyvateľov, ktorí sa zaujímajú viac o Trumpa, ako o to, čo je dobré pre túto krajinu," dodal Worden pre televíziu CNBC.

Worden, ktorý za republikánov štartoval v primárkach v roku 1982, predpovedal, že keď budú vlády jednotlivých krajín čoraz ambicióznejšie vo vlastných vesmírnych programoch, z prieskumu sa bude musieť stať medzinárodný projekt. „Som presvedčený, že keď sa dostaneme čoraz ďalej do vesmíru, bude to drahšie a drahšie a žiadna krajina to nebude chcieť robiť sama," uviedol. „Myslím, že vesmír nás bude nútiť k spolupráci medzi krajinami a myslím si, že je to dobré.“ Worden dodal, že Medzinárodná vesmírna stanica je príkladom „veľmi, veľmi pekného spoločného úsilia“, a poznamenala, že USA v minulosti „úzko spolupracovali s Rusmi po dlhé obdobie“. "Myslím, že keď pôjdeme ďalej, späť na Mesiac, na Mars, a potom ešte ďalej, bude si to vyžadovať súčinnosť mnohých krajín, aby sme to dokázali.“

Okrem vesmírneho prieskumu sa firmy tiež zameriavajú na komercializáciu vesmírneho cestovania už v nasledujúcich desaťročiach. Vesmírna ekonomika, ktorej hodnota sa už odhaduje na približne 400 miliárd dolárov, má zatiaľ troch silných hráčov, ktorí snažia sprístupniť vesmírne lety verejnosti. Virgin Galactic Richarda Bransona, Blue Origin Jeffa Bezosa a SpaceX Elona Muska.