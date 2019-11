Brezová pod Bradlom zrekonštruuje nevyužívanú školu na nájomné byty

dnes 9:01 -

Mesto Brezová pod Bradlom sa rozhodlo zrekonštruovať nevyužívanú základnú školu na Piešťanskej ulici a prerobiť ju na nájomné byty.

Brezovú pod Bradlom trápi v posledných rokoch pokles počtu obyvateľov. Jedným z problémov je aj nedostatok bytových jednotiek pre mladé rodiny. "Uvedomujeme si tento problém, keďže mesto sa s ním trápi už posledných 15 rokov. Počas nich klesol počet obyvateľov až na 4900, čo znamená viac ako desaťpercentný úbytok," uviedol primátor Jaroslav Ciran.

Podľa jeho slov dôležitú úlohu zohráva veková štruktúra obyvateľstva. "Snažíme sa vytvoriť podmienky, aby sa táto situácia zlepšila. Jednou z prvých vecí, ktorou chceme situáciu riešiť, je výstavba nájomných bytov rekonštrukciou bývalej školy, ktorá je opustená," doplnil pre TASR primátor.

Rekonštrukciou by malo vzniknúť 30 nájomných bytov. "Už je hotová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Následne bude prebiehať schvaľovací proces stavebného povolenia a výber dodávateľa stavby. Tieto kroky by mali byť ukončené do februára 2020, aby sme mohli podať žiadosť na dotáciu a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu tejto budovy," informoval Ciran. Podľa plánov by sa s výstavbou malo začať do konca roka 2020.

Mesto okrem nájomných bytov hľadá možnosti aj pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV). "V súčasnosti nemáme vo vlastníctve žiadne pozemky pre IBV. Snažíme sa osloviť developerov, či by mali záujem pôsobiť v našom meste, ale veľký záujem nepociťujeme. Preto aj v tomto prípade budeme musieť pravdepodobne prebrať iniciatívu a pokúsime sa vysporiadať pozemky. Máme vyhliadnuté niektoré lokality, ale podrobnejšie sa tomu budeme venovať až budúci rok," doplnil primátor.

Mesto má k dispozícii ucelené pozemky v časti Horný rad, tá je však podľa územného plánu určená na bytovú výstavbu. "Momentálne sme sa rozhodli zrekonštruovať budovu bývalej základnej školy a ak bude aj po jej dokončení záujem o ďalšie byty, riešili by sme ich v tejto lokalite," uviedol Ciran.