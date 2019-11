Hypotekárna agentúra Fannie Mae odhaduje na budúci rok rast HDP USA takmer o 2 %

dnes 20:31 -

Americká spoločnosť Fannie Mae zlepšila svoju prognózu rastu americkej ekonomiky na budúci rok takmer na 2 %. Podľa nej by spotrebiteľské výdavky a trh s bývaním mali ekonomiku podporiť, dôležité však bude uzatvorenie prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou.

Fannie Mae, jedna z vládou financovaných hypotekárnych agentúr (sesterskou je Freddie Mac), odhaduje, že na budúci rok vzrastie americká ekonomika o 1,9 %. Pôvodne počítala s rastom o 1,7 %. Okrem uzatvorenia prvej fázy dohody agentúra verí, že k podpisu dôjde v termíne, ktorý zabráni uplatneniu dovozných ciel na čínske tovary od 15. decembra.

Šance na skoré podpísanie dohody však opäť klesli, keďže americký prezident Donald Trump dal najavo, že nechce rušiť clá, ktoré USA na čínske tovary už prijali. Obchodný konflikt sa pritom odrazil aj na vývoji americkej ekonomiky. Najmä výrobný sektor zápasí s problémami a firmy obmedzujú investície. V dôsledku toho Fannie Mae znížila prognózu rastu ekonomiky USA na tento štvrťrok z 2,1 % na 1,6 % a prognózu na celý rok 2019 z pôvodne predpokladaných 2,2 % na 2,1 %.

V budúcom roku však predpokladá zlepšenie situácie, napriek rizikám. Čo sa týka krokov americkej centrálnej banky, neočakáva, že by Fed do konca tohto roka ešte raz znížil úrokové sadzby. V budúcom roku so znížením sadzieb počíta, odhaduje však, že sa tak stane iba raz.