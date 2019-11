Zložené úročenie: Sila, ktorá vám zarobí

Zdroj: futuria

V skutočnosti však zložené úročenie nie je žiadny ôsmy div sveta, ani nijaká zázračná vesmírna sila, čo dobre vedel aj samotný Einstein. Zložené úročenie je obyčajná matematika v tej najpríťažlivejšej možnej podobe a zároveň koncept, ktorý dokáže vaše peniaze zúročiť vo výškach, o akých sa vám snáď ani nesnívalo.

Čo je zložené úročenie?

Zložené úročenie je v podstate cyklus. Vložíte na akékoľvek sporenie nejaký obnos peňazí, ktorý sa zhodnotí určitým výnosom. Následne sa vaše peniaze zhodnotia už spolu s týmto výnosom a hoci bude percentuálny výnos porovnateľný, zarobených peňazí už bude viac. Cyklus pokračuje, výnosy sú stále vyššie a vaše peniaze zarábajú až do momentu, kedy sa ich rozhodnete využiť.

Zjednodušme si to na príklade. Povedzme, že váš priemerný ročný výnos z dôchodkového sporenia sa pohybuje niekde vo výške 7 % a vy do sporenia investujete ako 30-ročný 5000 eur. S vašimi 5000 eurami sa následných 30 rokov stane toto:

1. rok 5000 eur + 7 % = 5350 eur

2. rok 5350 eur + 7 % = 5724 eur

3. rok 5724 eur + 7 % = 6125 eur

5. rok 6553 eur + 7 % = 7012 eur

10. rok 9192 eur + 7 % = 9835 eur

20. rok 18082 eur + 7 % = 19348 eur

30. rok 35571 eur + 7 % = 38061 eur To znamená, že odložené finančné prostriedky vo výške 5000 eur na dôchodkové sporenie vám za 30 rokov pri výnose 7 % prinesú celkový zisk 33061 eur!

Ak by ste si rovnakým spôsobom odložili na začiatku 1000 eur, na dôchodok by ste našetrili 7612 eur s celkovým ziskom 6612 eur, ak by ste si na začiatku odložili 10-tisíc eur, vaše portfólio by malo za 30 rokov hodnotu 76122 eur a celkový zisk by bol 66122 eur!





Zložené úročenie teda nie je žiadna mágia, naozaj len matematika a zúročenie už zúročených peňazí, každý rok, neustále dookola.

Ako začať so zloženým úročením?

Ideálnym spôsobom ako využiť túto matematickú silu vo svoj prospech je spojiť sa s expertami na financie, ktorí už dokážu jednotlivé produkty nakombinovať tak, aby vám zložené úročenie naozaj zarobilo dlhodobo čo najzaujímavejšie prostriedky. Spravovať si portfólio komplikovaných finančných produktov sám je príliš zložité a navyše riskantné.

Čím skôr začnete, tým lepšie pre vás. Zložené úročenie si vyžaduje len trpezlivosť, za ktorú vám budú odmenou naozaj pekné peniaze.