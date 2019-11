Ak chcú banky prežiť, musia sa správať ako technologické firmy

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 11:28 -

Banky musia fungovať skôr ako technologické spoločnosti, aby zostali relevantné aj pre nadchádzajúce roky, hovoria vedúci pracovníci v odvetví finančných služieb.

„Som presvedčený, že mnoho bánk, možno nie všetky, majú dobrú pozíciu na to, aby predstavili úplne nové produkty," uviedol David Rafalovsky, technologický riaditeľ ruského štátneho veriteľa Sberbank, počas panelu East Tech West v Číne. Zároveň vyjadril sklamanie z kategorizácie fintech firiem ako takých a nemyslí si, že by tento segment predstavoval hrozbu pre tradičné banky. „Aj my sme fintech," uviedol a dodal, že veľkí poskytovatelia pôžičiek sú nemenej" fintechmi ako technologické firmy.



Banky pociťujú zvýšený konkurenčný tlak, keďže technologickí giganti, ako napríklad Apple, Facebook aj Google, prejavili záujme rozšíriť svoje pôsobenie aj do tohto segmentu. Apple začiatkom roka uviedol na trh kreditnú kartu zviazanú s účtom v Goldman Sachs. Facebook sa snaží prísť s vlastnou kryptomenou a Google je pripravený ponúknuť bežný účet už budúci rok.







Standard Chartered kladie dôraz na to, aby jej IT tím pracoval „ako fintech“, uviedol Michael Gorriz. „Pre každú banku, bez výnimky, platí, že musíme prostredníctvom technológií zvýšiť pohodlie zákazníka. Musíme to urobiť rýchlo, cesta od nápadu k službe musí byť čo najkratšia. Hovoríme o týždňoch, nie rokoch,“ povedal Gorriz a dodal, že veriteľ investoval do niekoľkých fintech spoločností, za účelom partnerstva a využívania jeho technológie v banke. Dodal však, „ak to nebude stačiť, založíme vlastné fintech spoločnosti.“

On-line banka WeBank podporovaná čínskym technologickým gigantom Tencent, poukazuje na prínos technologických inovácií vo finančných službách, predovšetkým pre ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k bankovníctvu, alebo účet ani nemajú. Podľa údajov Svetovej banky až 1,7 miliardy dospelých žije bez bankového účtu. „Technológia nám v skutočnosti poskytuje jedinečnú príležitosť, aby sme mohli vstúpiť na trh, ktorý bol predtým nedotknuteľný,“ uviedol Henry Ma, vedúci informačného oddelenia WeBank.

Rafalovsky zo Sberbank si myslí, že banky, ktoré „prežijú“ z dlhodobého hľadiska, budú fungovať skôr ako Facebook alebo Google a budú ponúkať kvalitné produkty. „Ich produkty sa budú musieť vyvíjať. Musia pracovať spôsobom, ako to robia technologické spoločnosti." S názorom súhlasí aj Henry Ma. „Banky by sa mali správať skôr ako technologické spoločnosti,“ dodal, že WeBank bez pobočiek investovala značné prostriedky do najímania technikov a odborníkov na spracúvanie údajov. „Banky by mali oveľa viac investovať do základných technológií a znova byť konkurencieschopné.“