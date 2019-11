dnes 9:46 -

Cena elektriny na trhoch klesla na osemmesačné minimum. Hlavným dôvodom oslabenia elektriny na európskej energetickej burze EEX blízko k úrovni 45 eur za megawatthodinu je podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Slovenských elektrární – energetických služieb Martina Kumpana pokles cien podkladových komodít, čiže uhlia a plynu. „Nadbytok uhlia a plynu vyvolal medvedie nálady na trhu. Zmeniť by to mohlo chladné počasie,“ povedal pre agentúru SITA Kumpan.

Kým cena povoleniek oscilovala v pásme od 24 do 26,3 eur za tonu, ostatné komodity strácali. Uhlie zaknihovalo medzimesačnú stratu vyše desať a plyn dokonca jedenásť percent. „Poklesu o šesť percent sa potom nevyhla ani elektrina. Podľa našej analýzy, ktorá vyjadruje váhu jednotlivých komodít na výslednej cene elektriny, mala potenciál klesnúť až o bezmála osem percent na 44,3 eur za megawatthodinu,“ vysvetlil Kumpan.

Medzi hlavné dôvody znižovania cien uhlia môžeme podľa Kumpana zaradiť jeho vysoké zásoby v Európe aj Ázii, pokles transportných nákladov takmer o 30 % a nízky dopyt. Najmä v Európe pokračuje vytláčanie uhlia z energetického mixu, čo sa prejavuje na nízkom dopyte a poklese ceny.

Na ceny plynu vplýva najmä vysoká ponuka skvapalneného LNG (liquified natural gas) a plné európske zásobníky. Stav zásobníkov sa podobá na posledný kvartál roka 2016, no ich vyprázdňovanie začalo toho roku pomalšie. „Pri porovnaní s uvedeným obdobím sme za posledný mesiac oproti situácii z konca roka 2016 ušetrili v zásobníkoch 21 terawatthodín plynu, teda asi štyri percentá. Okrem mierne nadpriemerných teplôt tomu dopomohli vysoké dodávky LNG, ktoré zaznamenali medzimesačný rast o desať percent. V medziročnom porovnaní sú však vyššie až o tretinu,“ hodnotí Kumpan.

Medvedie nálady na trhu s energiami by mohli podľa neho zmeniť najmä predpovede počasia, ktoré by poukazovali na ochladenie. To sa však minimálne v prípade decembra neočakáva a prvé dlhodobé predpovede počasia ukazujú skôr na nadnormálové teploty. Slovenské elektrárne – energetické služby preto predpokladajú, že zo strany dopytu ani ponuky sa situácia rapídne nezmení. „Prebytok LNG na svetových trhoch sa dokonca očakáva až do druhej polovice budúceho desaťročia,“ avizuje Kumpan.

Ceny elektriny by podľa neho mohli smerom nahor tlačiť najmä končiaci sa prepravný kontrakt medzi Ukrajinou a Ruskom, ako aj prípadné neočakávané odstávky francúzskych jadrových elektrární