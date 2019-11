Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 46. týždni:Londýn 11. novembra - Britská ekonomika sa tesne vyhla recesii. Ostrovné hospodárstvo v 3. kvartáli ožilo po poklese v predchádzajúcom štvrťroku a zaznamenalo rast. Ale medziročné tempo jeho expanzie bolo najpomalšie za deväť rokov. Ukázali to najnovšie údaje štatistického úradu ONS. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa za tri mesiace do konca septembra zvýšil o 0,3 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, kedy medzikvartálne klesol o 0,2 %.Paríž 12. novembra - Francúzska centrálna banka predpokladá, že tempo rastu domácej ekonomiky sa v prebiehajúcom kvartáli mierne spomalilo rovnako ako v celej eurozóne. Centrálna banka vo svojom predbežnom odhade počíta, že tempo rastu v poslednom kvartáli tohto roka kleslo na 0,2 % z 0,3 %.Frankfurt nad Mohanom 12. novembra - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa a odborový zväz UFO zastupujúci palubný personál dosiahli dohodu, čo by malo zabrániť ďalším štrajkom, aké Lufthansu zasiahli minulý týždeň. Lufthansa a zástupcovia UFO potvrdili dohodu, ku ktorej dospeli po troch dňoch rokovaní vo Frankfurte nad Mohanom. Aerolínie museli pre dvojdňový štrajk palubného personálu zrušiť minulý týždeň približne 1500 letov.Berlín 13. novembra - Americký výrobca elektromobilov Tesla vybuduje v Berlíne svoj prvý závod v Európe, ako aj a výskumné a vývojové centrum. Oznámil to šéf spoločnosti Elon Musk. Dodal, že o Spojenom kráľovstve vo svojich plánoch neuvažuje. Dôvodom je brexit a s ním spojená neistota.Wiesbaden 14. novembra - Nemecká ekonomika sa tesne vyhla recesii, keď v 3. štvrťroku zaznamenala aspoň mierny rast. Pomohli jej vyššie výdavky domácností a vlády, ktoré vykompenzovali prudký pokles výrobného sektora zameraného na vývoz. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. Hrubý domáci produkt najväčšej európskej ekonomiky sa za tri mesiace do konca septembra zvýšil o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, kedy medzikvartálne klesol o 0,2 %.Luxemburg 14. novembra - Tempo rastu ekonomiky eurozóny v 3. kvartáli stagnovalo. Hrubý domáci produkt regiónu za tri mesiace od júla do septembra medzikvartálne na sezónne upravenej báze stúpol o 0,2 %, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku. Európsky štatistický úrad Eurostat tak potvrdil svoj prvý odhad. V celej Európskej únii (EÚ) sa HDP zvýšil o 0,3 % po predchádzajúcom náraste o 0,2 %. V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny v 3. kvartáli expandovala o 1,2 %, nie o 1,1 %, ako pôvodne predpokladal Eurostat, po náraste o 1,2 % v 2. štvrťroku. Ekonomika EÚ si medziročne polepšila o 1,3 % po 1,4 %.Hongkong 15. novembra - Hongkonská ekonomika po 10 rokoch upadla do recesie, potvrdili v piatok vládne údaje. Negatívny vplyv na ekonomiku majú čoraz viac násilné protivládne protesty a eskalácia obchodnej vojny medzi Čínou a USA. Hongkonský HDP za tri mesiace od júla do septembra v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom na sezónne upravenej báze klesol o 3,2 %, uviedla vláda a potvrdila svoj prvý odhad. Keďže sa HDP medzikvartálne znížil druhý štvrťrok po sebe, ekonomika sa ocitla v technickej recesii.Varšava 15. novembra - Poľská štátna plynárenská spoločnosť PGNiG plánuje ukončiť svoju súčasnú dohodu o dodávke zemného plynu s ruským gigantom Gazprom, keď jej platnosť vyprší na konci roku 2022. Spoločnosť v piatok uviedla, že diverzifikácia zdrojov, najmä dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG), nákup ložísk plynu v Severnom mori a rozšírenie siete plynovod v Európe znamenajú, že potreby Poľska sú zabezpečené a umožňujú mu vypovedanie zmluvy s Gazpromom.Brusel 15. novembra - Európska investičná banka (EIB) oznámila, že od konca roka 2021 ukončí financovanie projektov v oblasti fosílnych palív. Ako uviedla agentúra Reuters, nová úverová politika EIB, ktorá si podľa banky získala "obrovskú podporu," neumožní poskytovanie úverov na väčšinu projektov využívajúcich fosílne palivá vrátane zemného plynu.