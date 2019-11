Na internete nikto nevie, že nie ste bohatí

Zdroj: NYT

Často sa pochvália príbehom, ktorému vďačia za rozprávkové zbohatnutie. Úspech v podnikaní im umožnil žiť nad pomery: chvália sa extrémnou hotovosťou, drahými automobilmi, hodinkami alebo vplyvom. V mnohých prípadoch títo #FlexOffenders, ako ich na Instagrame označujú, používajú pozlátko životného štýlu na predaj poradenstva, členstva alebo on-line kurzov.



V ostatnom čase sa podarilo odhaliť údajného podnikateľa, tínedžera, ktorý na sociálnej sieti tvrdil, že si kúpil nehnuteľnosť za 8 miliónov dolárov. Neskôr sa objavili fotografie, ktoré dokazujú, že dom sa ponúkal na prenájom cez Airbnb. Ďalší mladík predával podnikateľské kurzy aleblokoval kritiku v diskusii, vrátane takých, ktoré žiadali vrátiť peniaze. Už pravidelne sa objavujú fotky podnikateľov, ktorí sa chvália falošnými hodinkami, alebo pózujú na prenajatých súkromných lietadlách. Instagram bol vždy vhodný pre predvádzanie sa a množstvo fanúšikov sa dá kúpiť. Stačí pravidelne kŕmiť záujemcov svojim okázalým životným štýlom plným automobilov, peňazí a žien. Nevadí, že ide o falošné rekvizity.

Mladí ľudia, ktorí sledujú tieto účty, dobre vedia, že na internete sa dajú zarobiť peniaze. Často dokonca sú to ich priatelia, ktorým sa to podarilo. Nakoniec však podľahnú falošnej reklame a zaplatia za niečo, čo im v ich snažení nijako nepomôže. „Chvália sa súkromnými ​​lietadlami, falošnými hodinkami, vystupujú so všetkými týmito vecami a vytvárajú si životný štýl na sociálnych sieťach, čo ale nemá nič spoločné so skutočnosťou,“ povedal správca účtu @BallerBusters pre The New York Times.









„Títo mladí ľudia zdieľajú spoločnú myšlienku, že škola je nanič,“ hovorí Stephen T. Johnson, podnikateľ a zakladateľ spoločnosti Flipmass. Dodal, že skutočnosť, že veľa úspešných podnikateľov sú mladí, ľudia, len zefektívňuje tento podvod. „Ak ja a moji priatelia sledujeme niekoho, kto vyzerá ako my, ale má krajšie veci ako my, a tvrdí, že nám prezradí ako to dosiahnuť, povieme si, že takúto príležitosť nemožno premárniť," povedal Johnson. „Všetci si hovoria, fíha, videl si to nové auto, ktoré si kúpil? Videl si, že to povie len desiatim ľuďom, ako to dosiahnuť? Musíme byť tí, ktorí budú medzi nimi.“

Obete týchto podvodov zaplatia za falošné kurzy pre podnikateľov, za programy mentorstva, alebo za pridanie do okruhu „blízki priatelia“, súkromnej skupiny, ktorá dostáva exkluzívny obsah. Skutočnosť je ale taká, že o žiadnom vzdelávaní nemôže byť ani reč. Podvodníci vytvoria prezentáciu a odovzdajú ju subdodávateľom. „Je to ako tvrdiť, že ste odborný inštruktor jogy, predávate kurzy jogy a potom sa pred záujemcov postaví vaša švagriná, ktorá s výučbou jogy nemá žiadne skúsenosti," uviedol podnikateľ Jason Wong pre NYT.