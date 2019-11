Návrh rozpočtu zdravotníctva je postavený na vode, myslí si predseda zdravotníckeho výboru

dnes 14:31 -

Návrh rozpočtu zdravotníctva je postavený na vode, myslí si to predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník. Ako povedal Zelník vo štvrtok po zasadnutí výboru, v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na roky 2020 až 2022 ho prekvapila očakávaná úspora 400 mil. eur. Tento návrh bol z rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo presunutý na ďalšie rokovanie, pretože jeho členovia chcú dostať odpovede. "Chcem počuť od kompetentných pracovníkov, ako si predstavujú zadefinovanú úsporu. Či je to úspora v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, úspora na lieky či na ďalšom zlepšení," konštatoval predseda výboru Zelník. Chce podľa jeho slov vedieť, aká je konkrétna predstava, inak je rozpočet reálne ponížený o túto sumu.

"Keď nebude úspora 114 mil. eur na lieky, ale bude len 50 mil. eur, kto vykryje zvyšok? Možno je odhad úspor správny a možno bude ešte viac, ale my to nemôžeme dopredu vedieť. Veď za tým sú pacienti," dodal Štefan Zelník. Poukázal tiež na to, že stratifikácia, ktorá musí podľa jeho slov ísť ruka v ruke s materiálno-technickým a personálnym vybavením, nie je zohľadnená v rozpočte. "Dokonca kapitálové výdavky sú o 30 mil. eur menej ako boli minulý rok. Pýtame sa, kde sú kapitálové výdavky na nemocnicu Rázsochy?" dodal predseda zdravotníckeho výboru. Dofinancovanie zdravotníctva bude podľa Štefana Zelníka jednoznačne potrebné. "Niekto nám povie, že navýšenie financií na mzdy je vykryté v tomto rozpočte? Ako je tam vykrytých 800 mil. za nezaplatené faktúry a skrytý dlh?" pýta sa Zelník.

Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO Marek Krajčí konštatoval, že nás v zdravotníctve budúci rok čaká niečo podobné ako v tomto roku. Rozpočet je podľa neho opäť nastavený tak, že budúci rok bude treba dofinancovať. "Čo ma však najviac mrzí je, že sa počíta s úsporou 140 mil. eur. Usporiť sa má napríklad na poklese úhrady za kategorizované lieky a e-health," povedal Krajčí. Je to podľa neho absolútne nereálne. Ako uviedol tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO, je paradox, že chorí ľudia majú dofinancovať naše zdravotníctvo. Rozpočet je podľa neho opäť výrazne podhodnotený. "Neprispieva to vôbec k tomu, aby šlo zdravotníctvo dobrým smerom. Za tento rozpočet ja ani naše hnutie hlasovať nebudeme," dodal Marek Krajčí.

Ako uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková, je jednoznačne proti tomuto návrhu rozpočtu. "Očakávania úspor sú, slušne povedané, veľmi optimistické," povedala Cigániková. Tento rozpočet podľa nej zaručí len jednu vec, a to stagnáciu zdravotníctva. "Zostaneme pri plesnivých nemocniciach, pri čakaniach na operácie či v ambulanciách. Tento rozpočet je pre zdravotníctvo vyslovene likvidačný," uzavrela poslankyňa SaS.

Agentúra SITA požiada o stanovisko ministerstvá zdravotníctva a financií.