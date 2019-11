Čína stále podmieňuje obchodnú dohodu s USA zrušením ciel

dnes 13:16 -

Čína stále požaduje od USA, aby v rámci čiastočnej obchodnej dohody, nazývanej tiež fáza jedna, odstránili clá, ktoré prijali počas 16 mesiacov trvajúcej obchodnej vojny.

"Táto obchodná vojna sa začala prijatím nových ciel a mala by sa skočiť zrušením týchto dodatočných ciel. To je dôležitá podmienka pre to, aby obe strany mohli dosiahnuť dohodu," uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng. V prípade dosiahnutia čiastočnej dohody musí veľkosť zrušených ciel reflektovať dôležitosť tejto dohody. Dodal, že delegácie oboch krajín o tejto téme rokujú.

Obchodná vojna medzi USA a Čínou trvá už vyše roka. Teraz by Peking a Washington mali uzavrieť čiastočnú dohodu, ktorá sa mala pôvodne podpísať ešte v novembri. Podľa mediálnych správ sa však rokovania komplikujú.

Denník Wall Street Journal (WSJ) v stredu (13. 11.) uviedol, že rokovania narazili na prekážky týkajúce sa nákupu amerických poľnohospodárskych produktov a ďalších kľúčových bodov. Americký prezident Donald Trump v októbri vyhlásil, že Čína v rámci prvej fázy obchodnej dohody súhlasila s nákupom poľnohospodárskych produktov z USA v objeme 50 miliárd USD (45,43 miliardy eur). Podľa WSJ sa však Peking nechce zaviazať k nákupu špecifického objemu.

Čína takisto údajne odmieta požiadavky USA na výraznejšie zamedzenie technologickým transferom a silný mechanizmus vynucovania dohody.

Kao Feng sa vo štvrtok nevyjadril k správe denníka WSJ, ktorý sa odvolával na zdroj oboznámený s rokovaniami. Takisto priamo nekomentoval Trumpove slová z konca minulého týždňa, ktorý poprel, že sa dohodol na zrušení ciel v rámci pripravovanej čiastočnej dohody.