Pražské medzinárodné letisko čaká rozšírenie za 55 mld. korún

Štátom riadené pražské medzinárodné letisko plánuje svoje rozšírenie s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po leteckej preprave. Informoval o tom v stredu český premiér Andrej Babiš, ktorý uviedol, že Letisko Václava Havla chystá rozšírenie Terminálu 2, ktorý v súčasnosti slúži na lety v rámci schengenu, a okrem iného do roku 2028 vybuduje aj novú vzletovú a pristávaciu dráhu. Očakáva sa, že náklady na toto rozšírenie budú do sumy 55 mld. českých korún (CZK). Počet pasažierov využívajúcich letisko by však mohol stúpnuť na 30 mil. ročne.

Letisko Václava Havla má už svoju kapacitu naplnenú. V minulom roku ho využilo 16,8 mil. cestujúcich a odhaduje sa, že tohto roku obslúži 17,7 mil. pasažierov. V rámci rozšírenia letiska by sa do roku 2028 malo vybudovať aj jeho železničné spojenie s Prahou. Výstavba železnice si vyžiada dodatočné náklady v sume 44 mld. CZK.