Spoločný účet s partnerom: 3 tipy, aby model zdieľaných peňazí vo vzťahu fungoval

Čo hovoria čísla z aktuálneho prieskumu: v roku 2019 väčšina (78 %) dospelých Američanov uviedla, že majú spoločné peniaze s partnerom. Podľa iného prieskumu, každý piaty oslovený tento krok oľutoval. Respondenti, ktorí zarábajú viac ako ich partneri, sa častejšie vyjadrili, že by sa niečo takéto už nedali. Presnejšie povedané, 29 % respondentov v prieskume Policygenius uviedlo, že kiež by nikdy nespojili peniaze svojho partnera so svojimi. Niečo v podobnom duchu uviedlo iba 16 % oslovených s nízkym príjmom a 11 % tých, ktorí zarobia približne rovnako.



Konflikty ohľadom peňazí nie sú neobvyklé ani v romantických vzťahoch. Takmer štyria z desiatich respondentov v priekume MagnifyMoney uviedli, že sa obávajú, že ich partner alebo partnerka míňa príliš veľa. Ženy sa takmer dvakrát častejšie vyjadrili, že nie sú spokojné so spôsobom, akým sú finančné prostriedky spravované v ich vzťahu.

To, či dáte prednosť spoločnej kase sa tiež líši v závislosti od veku. Z opýtaných si 27 % účastníkov, ktorí patria do generácie X (vo veku 39 až 54 rokov), želá, aby mal každý z partnerov vlastný účet. Ale iba 22 % mileniálov (vo veku 23 až 38 rokov) a 12 % vo veku 55 až 73 rokov mali podobný názor.

Tu sú tri tipy od finančných expertov, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa tomu, aby ste skončili ako 20 % Američanov, ktorí oľutovali, že zdiľali financie so svojou láskou.



Moje, tvoje, naše

Aby ste si udržali transparentnosť vo vašom vzťahu a zároveň si dožičili trochu zdravej finančnej nezávislosti, zvážte vytvorenie spoločného bankového účtu pre zdieľané náklady a individuálneho účtu pre osobné nákupy. Táto stratégia je navrhnutá tak, aby vám pomohla pri rozhodovaní o tom, aká časť vašich peňazí sa bude deliť na moje a tvoje. Mať individuálne účty aj popri spoločnom je dôležité, ak si chcete zachovať určitú úroveň finančnej nezávislosti. Zároveň je však dobré stanoviť si pravidlá, týkajúce sa spôsobu použitia týchto samostatných účtov. Napríklad stanoviť limit výdavkov a akýkoľvek nákup nad tento limit nutne vopred prediskutovať s partnerom.







Rozprávajte sa o financiách so svojím partnerom

Pri rozhodovaní o tom, či mať alebo nemať spoločný účet, odborníci odporúčajú seriózny rozhovor o peniazoch, pri ktorom vyložíte všetko na stôl. Pomôže vám to zistiť, či ste so svojim partnerom zladení vo finančných otázkach, postupoch a cieľoch. Ak považujete debatu o peniazoch za stresujúcu, skúste nasledujúci kontrolný zoznam otázok.

Nakoľko si zadlžený?

Koľko máš nasporené?

Ako si šetríš na dôchodok?

Ako rozmýšľaš, cítiš a konáš, keď ide o peniaze?

Aké sú tvoje výdavkové návyky? (máš skôr sklon k míňaniu, alebo si skromnejší?)

Nestresuješ sa priveľmi pokiaľ ide o peniaze?

Odpovede musia byť úprimné, hlavne ak plánujete uzavrieť manželstvo. V takomto zväzku dvoch ľudí musí jeden vedieť všetko o peniazoch toho druhého, nech už je to dobré alebo zlé. Po nastavení pravidiel hry je vhodné, aby ste s k debatám o peniazoch z času na čas vrátili. Pravidelnosť pomôže tomu, aby ste odhalili, čo funguje a čo nie je v súlade s finančným plánom. Otvorený rozhovor je tiež príležitosť, ako s úctou vyjadriť akékoľvek frustrácie, ktoré môžete mať v súvislosti s partnerovým nakladaním s peniazmi. V prípade, že život priniesol zmenu cieľov vašich peňazí, tieto rozhovory môžu tiež poslúžiť na zmenu vašej finančnej stratégie a ako pár sa dohodnúť na ďalších krokoch. Ako často sa rozhodnete hovoriť o peniazoch je veľmi individuálne. Ak máte pocit, že vaše financie potrebujú viac pozornosti, sadnite si každých pár týždňov. Ak veci fungujú dobre, malo by stačiť raz za mesiac alebo každých niekoľko mesiacov.

Zdieľajte bremeno rovným dielom

Spoločné peniaze s partnerom znamená dve podstatné veci. Každý z vás sa musí aktívne podieľať na správe peňazí. A každý z vás musí byť dobre informovaní, najmä o veciach, ktoré sa týkajú vašej finančnej situácie. Dohodnite sa na rozdelení si úloh. Kto bude sledovať platenie účtov, pohyby na účte, či komunikáciu s bankou. To by mohlo znamenať vytvorenie harmonogramu na vypracovanie danej úlohy alebo nastavenie pripomenutia v príslušných dňoch o termínoch splatnosti. Začnite s akoukoľvek taktikou, o ktorej si myslíte, že pre vás bude motiváciou zaujímať sa viac o vlastné peniaze. Pokiaľ ide o relevantné informácie, je dôležité, aby každý z páru mal úplnú predstavu o svojej celkovej finančnej situácii. To znamená poznať stav všetkých vašich účtov, poznať všetkých kto má prístup k všetkým spoločne vlastneným účtom.