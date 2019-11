IEA predpovedá rast dopytu po rope a zvyšovanie emisií

dnes 11:16 -

Rast globálneho dopytu po rope bude podľa prognózy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) pokračovať do konca 30. rokov tohto storočia a emisie poškodzujúce klímu sa budú zvyšovať prinajmenšom do roku 2040. Predikcia, ktorú EIA zverejnila v stredu, ráta s tým, že globálny dopyt po rope sa zvýši do roku 2040 na 106,4 mil. barelov denne z vlaňajšej úrovne 96,9 mil. barelov denne.

IEA vo svojej dlhodobej predpovedi vyzvala vlády, aby sa ujali "silného vedenia" v snahe o znižovanie emisií. Agentúra totiž očakáva, že rastúci dopyt po vozidlách SUV by mohol negovať prínos vyplývajúci z väčšieho využívania elektrických automobilov. Zároveň predpokladá, že terajšie investície do obnoviteľných zdrojov energií sú "nedostatočné" na to, aby pokryli potreby rastúcej populácie, predovšetkým v ázijských a afrických mestách.