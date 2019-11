Thyssenkrupp dostal na divíziu výťahov ponuky minimálne od troch záujemcov

dnes 21:01 -

Nemecký koncern Thyssenkrupp dostal ponuky na prevzatie väčšinového podielu v divízii výťahov minimálne od troch veľkých skupín. Uviedli to v utorok štyri zdroje oboznámené so skutočnosťou.

Divízia Thyssenkrupp Elevator Technology (ET), ktorej predaj by podľa zdrojov mohol nemeckej firme vyniesť až 17 miliárd eur, je najziskovejším aktívom spoločnosti. Thyssenkrupp sa však rozhodol ponúknuť časť divízie na predaj, keďže potrebuje hotovosť na znižovanie dlhu, ako aj na investície do ďalších divízií.

Jedným zo záujemcov, ktorý predložil ponuku, je fínsky výrobca výťahov KONE, ktorý sa o divíziu ET zaujíma už nejaký čas. S cieľom zmierniť potenciálne obavy regulačných úradov sa fínska firma spojila v rámci ponuky s investičnou spoločnosťou CVC, uviedli zdroje.

Ďalšími záujemcami sú podľa zdrojov investičné spoločnosti Blackstone, Carlyle a Canada Pension Plan Investment Board. Tretia ponuka prišla od firiem Advent, Cinven a investičného fondu zo Spojených arabských emirátov Abu Dhabi Investment Authority.

Japonská firma Hitachi (s fínskou KONE boli jedinými strategickými záujemcami o divíziu výťahov Thyssenkruppu) sa podľa zdrojov o ET uchádzať nebude.