Bývalý veľvyslanec USA: Trump sa s EÚ dopúšťa historickej chyby

Zdroj: CNBC

Foto: YT/ European University Institute

dnes 16:04 -

„Americká vláda, či už demokratická alebo republikánska, je už 60 rokov presvedčená, že by sa mala podporovať európska integrácia, pretože je to dobré pre Európu aj pre USA,“ povedal pre televíziu CNBC bývalý veľvyslanec USA pri EÚ počas Obamovej vlády, Anthony L. Gardner. „Táto administratíva rozhodla, že európska integrácia je zlá a že EÚ je v skutočnosti nepriateľom - to je slovo, ktoré prezident použil, čo znamená že robí veci, ktoré sa tejto administratíve nepáčia.“

V roku 2018 Trump uviedol, že EÚ je „nepriateľom“ Spojených štátov a dodal, že 28-členný blok v obchodných záležitostiach USA využíval. Trump tiež vyzval krajiny EÚ, aby rešpektovali obranné ciele stanovené NATO a bol hlasným zástancom Brexitu.

Trump „uprednostňuje medzištátne rokovania s konkrétnymi štátmi EÚ. Myslím si, že je to hrozná chyba, myslím si, že je to vlastne historická chyba. EÚ je pri mnohých veciach prirodzeným partnerom Spojených štátov,“ povedal Gardner na Európskej konferencii UBS. „Napriek všetkému napätiu, napriek všetkým problémom, sme prirodzenými partnermi a niet nádeje, že by sme našli pravidlá pre oblasti obchodu, digitálnej ekonomiky a ďalších vecí, ak nebudeme partnerom nášho prirodzeného spojenca, EÚ,“ dodal Gardner.