Útek zo zamestnania: Stávka, ktorá z neho urobila boháča

"V určitom okamihu som videl príbeh o tom, ako mal niekto spontánne orgazmy počas celého dňa. To je najlepší spôsob, ako by som opísal ten pocit, keď som skontroloval svoj telefón, a od posledného pohľadu naň sa suma zdvihla o šesť cifier. Nemohol som odolať prestať so všetkým, čo som robil aby som zovrel päsť a zakričal: „ááááááno!“

Takto opisuje Dan Conway pre The Hustle čo cítil, keď uvidel, že jeho stávka 300 000 dolárov na ethereum z neho urobila veľmi bohatého muža.

Všetko sa začalo, keď sa Conway, ktorý zarába približne 150 000 dolárov ročne, spýtal svojej manželky, či by mohol investovať 100 000 dolárov z úspor, ktoré boli vyčlenené na vysokoškolské vzdelávanie ich troch detí, do riskantnej kryptohry. "Nenávidel som tú falošnú firemnú kultúru, byrokraciu, nekonečné reťazce velenia," napísal. "Rovnako ako mnoho iných, aj ja som hľadal nejaký druh úteku."

Jeho manželka vedela, že ich takýto gambling môže obrať o všetko. Na prekvapenie ale nakoniec súhlasila.

Ako človek, ktorý sa predtým dostal do problémov kvôli svojej návykovosti, dokázal rozpoznať že toto riziko môže byť sebazničujúce. Ale čím viac čítal o kryptomenách, tým viac začal veriť v ich budúcnosť.





Písal sa rok 2015 a Bitcoin strácal na lesku, klesol z predchádzajúceho maxima 1 200 USD na 300 USD. "Čo keď začne znova stúpať?" Čo ak do toho vložím všetko, čo mám? V Corporate America by som mohol zbohatnúť a už nemusel nikdy pracovať.“ Po tom, čo hltal všetky informácie, ktoré sa k nemu dostali sa Conway zameral namiesto Bitcoinu na ethereum, kryptomenu, ktorá sa objavila v júli 2015. "Bol som uchvátený možnosťou decentralizovanej budúcnosti. Poháňalo ma to ako chamtivého špekulatívneho investora.“ Presvedčenie sa nakoniec premenilo na divokú jazdu. Svojich 100 000 dolárov použil na nákup 6 933 ETH, za priemernú cenu 14 dolárov za token.

Čoskoro nato zistil, čo pri kryptomenách znamená volatilita. Zúfalo sledoval, ako jeho počiatočná investícia klesla pod 40 000 dolárov. "Uprostred obzvlášť nestabilného týždňa som sa ocitol na pohotovosti a snažil sa zhlboka dýchať. Lekári mi diagnostikovali záchvat paniky."

Nezľakol sa. Conway sa rozhodol zdvojnásobiť svoju pozíciu využitím ďalšieho domáceho kapitálu. Požičal si 200 000 dolárov a skončil s celkovým počtom 26 750 ETH za priemernú cenu 11,21 dolárov. V tomto okamihu už zlyhanie nesie so sebou vážnej dôsledky. Ale investiční bohovia mali s ním iné plány.

"Stalo sa niečo zázračné: stále to stúpalo... hore ... a hore. Od februára do marca 2017 ETH vystrelilo z 15 na 50 dolárov za jednu mincu. V apríli to bolo na 70 dolárov a do mája 230 dolárov,“ napísal Conway v The Huslte. "Za štyri mesiace sa moja investícia 300 000 dolárov nafúkla na 6 miliónov dolárov."

A nezastavilo sa to. V januári 2018 dosiahlo ethereum najvyššiu sumu, 1 000 dolárov. "Bola to bezprecedentná explózia. Tak monumentálna, že dočasne odstavila burzy," uviedol Conway, ktorý napísal knihu o svojej ceste. "Bolo to ako zemetrasenie na úrovni 9,0 s nekonečným počtom dodatočných otrasov."

Conway dostal nutkanie predať. A predal. Naplnil sa mu sen všetkých časovačov trhu, dokázal sa zbaviť väčšiny svojej pozície v ethereu za vynikajúcich 10 miliónov dolárov. Čoskoro potom, čo si nechal vyplatiť svoj majetok, sa digitálne meny úplne prepadli. A stále sa rast neobnovil. Ethereum sa v súčasnosti obchoduje pod hranicou 200 dolárov.

Conway splatil pôžičku, podnikol vysnívanú cestu do Afriky a kúpil si druhý dom v Írsku. Vo svojej banke má stále sumu so sedemmiestnym číslom.

Ako znie jeho rada pre prípadných obchodníkov s kryptomenami?

"Stále som presvedčený, že kryptu sa v nasledujúcich desaťročiach otvoria nové možnosti na usporiadanie sveta a som presvedčený, že v konečnom dôsledku opäť ethereum porastie," napísal Conway. "Neodporúčam však, aby sa niekto pokúsil zopakovať to, do čoho som sa pustil ja. Na každý jeden príbeh, ako je ten môj, existujú stovky ďalších, v ktorých ľudia prišli o všetko. Viem, že som aj ja mohol veľmi ľahko patriť medzi nich.“