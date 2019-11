Najväčšia obchodná dohoda na svete by mohla byť podpísaná budúci rok

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:29 -

Po viac ako šiestich rokoch rokovaní sa vyše tucet krajín Ázie a Tichomoria v súčasnosti snaží podpísať najväčšiu obchodnú dohodu na svete. Panázijská obchodná dohoda alebo RCEP, zahŕňa všetkých 10 krajín z Asociácie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a päť jej hlavných obchodných partnerov: Austráliu, Čínu, Japonsko, Nový Zéland a Južnú Kóreu.

Podľa správy agentúry Reuters spolu 15 krajín tvorí takmer jednu tretinu svetovej populácie a globálneho hrubého domáceho produkut. Spolupráca by ďaleko presahovala iné regionálne obchodné bloky, ako je napríklad Európska únia a dohoda medzi USA a Mexikom a Kanadou alebo USMCA. Spojenie v rámci RCEP by posilnilo obchod v celej skupine znížením ciel, štandardizáciou colných pravidiel a postupov a rozšírením prístupu na trh, najmä medzi krajinami, ktoré nemajú žiadne obchodné dohody.

Všetkých 16 krajín začalo rokovať o RCEP v roku 2013, keď prebiehali rozhovory o ďalšom významnom obchodnom pakte - Trans-tichomorskom partnerstve alebo TPP. Vzhľadom na to, že Čína v tom čase v TPP nebola, a TPP bolo považované za najväčšiu obchodnú dohodu na svete, mnohí pozorovatelia považovali RCEP za spôsob, ako dokáže Peking čeliť americkému vplyvu v tejto oblasti.

RCEP sa rodilo ťažko, ale nakoniec Ázia potrebovala urobiť kroky proti protekcionizmu zo strany Spojených štátov. V roku 2017 však prezident USA Donald Trump stiahol svoju krajinu z programu TPP a uvalil represívne clá na niekoľkých obchodných partnerov USA za to, čo označil za nekalé obchodné praktiky. Americká obchodná vojna ublížila mnohým ázijským vývozcom v podobe zníženého dopytu po ich tovare a spomalením rastu. Naliehavosť uzavrieť RCEP sa zvýšila.

Podľa analytikov bude RCEP primárne výhodná pre obchod s tovarom, pretože bude postupne znižovať colné sadzby na mnohé výrobky. Dohoda okrem toho umožní firmám predávať ten istý tovar v rámci bloku, ale zbaví sa potreby vyplnenia samostatných dokladov pre každú cieľovú krajinu vývozu. Deborah Elms, výkonná riaditeľka Ázijského obchodného centra v oblasti poradenstva, povedala agentúre Reuters, že dohoda by mala pomôcť ázijským výrobcom predať viac svojich výrobkov do zvyšku regiónu. Dokonca aj pre spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar mimo bloku, sa podľa agentúry Reuters vytvorí stimul na budovanie dodávateľských reťazcov v členských krajinách RCEP.



Podľa agentúry Reuters RCEP chýba požiadavka, aby členské štáty prijali záväzky na ochranu práv pracovníkov a životného prostredia. RCEP pokrýva aj menej sektorov služieb. Čo bol jeden z dôvodov prečo sa India nakoniec rozhodla nepripojiť sa k dohode. Druhým dôvodom boli obavy, že dohoda by poškodila domácich výrobcov. Niektorí členovia RCEP, ako napríklad Japonsko, považovali účasť Dillí za kľúčovú „z ekonomických dôvodov aj za ďalšiu protiváhu pre Čínu“, uviedli analytici z poradenskej spoločnosti Eurasia pre oblasť rizika. India je treťou najväčšou ekonomikou Ázie a veľkým spotrebiteľským trhom. „Bez Indie bude RCEP menej významná, ale cesta k implementácii oveľa plynulejšia,“ uviedla v správe poradenská The Economist Intelligence Unit.