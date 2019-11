Bohatí zbohatli až priveľmi, tvrdí muž s ročným príjmom 31 miliónov dolárov

Zdroj: MW

Foto:SITA/AP

dnes 9:43 -

Výkonný riaditeľ JPMorgan Chase tvrdí, že dnešný svet nie je o nič viac predvídateľný, ako tomu bolo v minulosti. V období po druhej svetovej vojne iba jedna globálna kríza skutočne zasiahla globálnu ekonomiku. Bolo to ropné embargo z roku 1973, ktoré spustilo globálnu recesiu.

V rozhovore pre CBS News Dimon uviedol, že je optimista čo sa týka americkej ekonomiky. „Spotrebiteľ, ktorý predstavuje 70 % amerického hospodárstva, je dosť silný,“ uviedol. „Dôvera je veľmi vysoká. Vidíte, že sila amerického spotrebiteľa je hnacou silou americkej ekonomiky a svetového hospodárstva. Áno, obchodovanie spomalilo, ale môj súčasný názor je, že ide iba o spomalenie, nie zastavenie.“

V septembri Dimon povedal, že neočakáva vyriešenie obchodnej vojny pred voľbami do roku 2020, ale tiež si nemyslí, že v najbližšej dobe dôjde k recesii. Uznal inštitucionálne chyby, ktorých sa dopustil bankový sektor v období pred finančnou krízou v roku 2008. Dimon povedal, že chápe hnev verejnosti za nedostatočný trest pre tých, ktorí to spôsobili.







Dimon sa vyjadril aj majetkovej nerovnosti, v príjmoch sa podľa neho stáva čoraz väčším problémom. „Myslím si, že je to obrovský problém a myslím si, že bohatí zbohatli až priveľmi, v mnohých ohľadoch," uviedol človek, ktorý dostáva plat vo výške 31 miliónov dolárov ročne. „Odmeny nastavuje predstavenstvo, to s tým nemá nič spoločné,“ povedal. „No, niečoho by ste sa mohli vzdať," navrhol moderátor. „Mohol by som, vyriešilo by to niektorý z týchto problémov?" reagoval Dimon s tým, že obmedzenie platov šéfov by bolo nepraktické, ale postavil sa za zvýšenie dane pre bohatých, teda opak toho čo urobila Trumpova administratíva, a navrhol, aby časť riešenia bolo zvýšenie minimálnej mzdy. „Sú to skutočné problémy, ale neznamená to, že slobodné podnikanie je zlá vec,“ uviedol.

Dimon, ktorý v roku 2018 povedal, že vo voľbách môže poraziť prezidenta Donalda Trumpa, pretože „som bystrejší ako on,“ uviedol tiež, že už nemá v úmysle uchádzať sa o post prezidenta. „Premýšľal som, že by som o tom mohol rozmýšľať," povedal. „Hovoril som s jednou osobou a rozhodol som sa už viac o tom nerozmýšľať."