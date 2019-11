Členské štáty EÚ vyviezli vlani olivový olej v hodnote 5,7 miliardy eur

dnes 11:16 -

Členské štáty Európskej únie vyviezli v minulom roku viac ako 1,6 milióna tony olivového oleja v hodnote 5,7 miliardy eur. Takmer dve tretiny tohto vývozu smerovali do iných členských štátov EÚ, konkrétne 63 %. V porovnaní s rokom 2013 hodnota celkového vývozu členských štátov EÚ stúpla o 15 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Naopak, v minulom roku doviezli členské štáty EÚ 1,2 milióna tony olivového oleja v hodnote 3,9 miliardy eur. Hodnota dovozu olivového oleja do členských štátov EÚ sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšila o 10 %.

Spomedzi členských štátov EÚ vyviezlo Španielsko v roku 2018 až 301 400 ton olivového oleja do nečlenských štátov EÚ, čo je 52 % hmotnosti vývozu olivového oleja mimo EÚ. Vďaka tomu je Španielsko zďaleka najväčším vývozcom olivového oleja EÚ do zvyšku sveta, nasleduje Taliansko (191 000 ton, 33 %), Portugalsko (56 000 ton, 10 %) a Grécko (20 600 ton, 4 %). Tieto štyri krajiny predstavovali v roku 2018 až 99 % celkového vývozu olivového oleja mimo EÚ.

Viac ako tretina vývozu olivového oleja z EÚ smerovala do Spojených štátov amerických (203 000 ton, alebo 35 % vývozu olivového oleja z EÚ mimo EÚ), za ktorými nasledovala Brazília (65 000 ton, 11 %), Japonsko (52 000 ton, 9 %), Čína (35 000 ton, 6 %), Kanada (31 000 ton, 5 %) a Austrália (29 000 ton, 5 %).