S Čínou musíme spolupracovať, aby neboli ohrozené pracovné miesta

Čína je v súčasnosti svetovým lídrom v oblasti niektorých najmodernejších technológií a Slovensko s touto druhou najväčšou ekonomikou sveta musí spolupracovať. Digitalizáciou a robotizáciou sú totiž ohrozené pracovné miesta. Oblastí, v ktorých by mohli slovenské firmy s čínskymi spolupracovať, je veľa, no v popredí je blockchain a umelá inteligencia, povedal v piatok po stretnutí s čínskym ministrom pre vedu a technológie Wang Č'-kangom v Pekingu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

"Hovorili sme o tom, že aj u nás, aj v Číne sú ohrozené mnohé pracovné miesta práve robotizáciou a digitalizáciou. Na to, aby sme zostali konkurencieschopní, potrebujeme tieto technológie mať, dokázať ich implementovať do praxe a naučiť ľudí s nimi pracovať," povedal Raši. Podľa vicepremiéra je jednou z oblastí spolupráce vývoj technológie blockchainu, pre ktorú by malo na Slovensku vzniknúť centrum excelentnosti pre strednú a východnú Európu.

V Číne už v tejto oblasti podniká firma Decent, ktorá by mala v najbližšom čase podpísať s čínskymi partnermi memorandum o porozumení. Čínske ministerstvo zahraničných vecí podľa informácií z úradu vicepremiéra prikladá technológiám blockchainu mimoriadny význam a chce preto pôsobnosť plánovanej dohody rozšíriť na viaceré rezorty. Čína by Slovensku mohla pomôcť aj pri výskume, zavádzaní a využívaní umelej inteligencie, ktorej ázijská superveľmoc venuje zvýšenú pozornosť. "Určite vieme čerpať skúsenosti z aplikácie umelej inteligencie do praxe," povedal Raši.

Slovensko by malo využiť turbulentné časy v svetovom medzinárodnom obchode. Európsky trh je pre Čínu čoraz dôležitejší, napríklad aj pre obchodnú vojnu s USA. Podľa vicepremiéra je pre Čínu dôležité, aby sa reprezentovala ako seriózny partner, ktorý vie pomôcť nielen Slovensku, ale aj Európe. "To je impulz aj pre nás, aby na základe obchodných obmedzení, ktoré Spojené štáty robia a zároveň ich Čína bude opakovať, aby sme tento priestor využili a dostali sa možno na trhy, ktoré boli doteraz pre nás uzavreté," dodal Raši.