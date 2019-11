CNN: Británia nikdy nebude mať s USA takú dohodu, akú chce

Zdroj: CNN;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 9:16 -

Ešte pred tým, než voliči v Británii v roku 2016 rozhodli o odchode svojej krajiny z Európskej únie, sa euroskeptici vyžívali v tvrdení, že Spojené kráľovstvo bude nezávislou krajinou schopnou uzatvárať vlastné dohody o voľnom obchode. Šperkom medzi týmito dohodami mala byť zmluva s USA. Briti ale takú dohodu, akú by s Washingtonom chceli mať, nikdy nezískajú, uvádza vo svojej analýze americká televízna stanica CNN.

Aj napriek uisťovaniam z Washingtonu o ambicióznej obchodnej dohode, Británia zrejme narazí na "bojový šik nekompromisných amerických obchodných úradníkov, ktorí sa pokúsia otvoriť britský trh pre viac amerického tovaru".

Akúkoľvek dohodu navyše musí ratifikovať Snemovňa reprezentantov, čo je komora, ktorú momentálne kontrolujú opoziční demokrati. A tí sa obávajú, že brexit by mohol ohroziť Veľkú dohodu z roku 1998, ktorá ukončila tri desiatky rokov trvajúci konflikt v Severnom Írsku.

Washington nebude ochotný s Londýnom uzavrieť obchodnú dohodu bez toho, aby požadoval niečo na oplátku. "A tieto nároky nemusia byť prijateľné, zvlášť tie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov, vrátane potravín, a zdravotnej starostlivosti," píše CNN.

Problémy by tak mohli nastať okolo potravinárskych štandardov, ktoré sú v Európe považované za prísnejšie než v Spojených štátoch. "Americkí vyjednávači sa bezpochyby budú snažiť tieto bariéry uvoľniť, aby sa americký tovar dostal na britský trh," uviedla CNN. To je ale podľa nej politicky citlivé, pretože Briti by len neradi jedli kurčatá umyté chlórovanou vodou alebo hovädzie mäso ošetrené hormónmi.





Spor ohľadom potravinárskych noriem by ale nemusel byť nič v porovnaní s politickou vojnou okolo britskej štátnej zdravotníckej služby (NHS). Jedným z kľúčových tvrdení labouristickej kampane pred decembrovými voľbami je, že konzervatívny premiér Boris Johnson chce predať britské zdravotníctvo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. "To je silné oznámenie, aj keď nie je úplne pravdivé," uvádza CNN.

USA podľa stanice neusiluje o získanie britských nemocníc, ale spor by mohol vypuknúť kvôli liekom pre NHS od súkromných farmaceutických spoločností. Americké firmy sa už teraz môžu o zákazky na dodávky liekov do Británie uchádzať, Washington sa ale obáva, že budúce vlády by mohli požadovať dodávky za netrhové ceny. Stanovovanie cien za lieky tak bude súčasťou všetkých obchodných rokovaní s Londýnom.

Podľa CNN je tiež potrebné pripomenúť Trumpovo tvrdenie, že Johnsonova brexitová dohoda dojednaná s Bruselom by mohla uzatvorenie obchodnej dohody medzi Britániou a USA znemožniť.