Ekonomika eurozóny by mala vykázať rast i v 2. polroku, aj keď len mierny

Ekonomika eurozóny by mala aj za 2. polrok tohto roka vykázať rast, aj keď iba mierny. Uvádza sa to v ekonomickom bulletine Európskej centrálnej banky (ECB), podľa ktorej by ekonomiku mala podporovať súkromná spotreba a mierny rast zamestnanosti.

"Prichádzajúce ekonomické údaje a výsledky prieskumov naznačujú v 2. polroku 2019 mierny, napriek tomu pozitívny hospodársky rast," uviedla ECB, čím do veľkej miery potvrdila vyjadrenia z minulého mesiaca. Ako sa v bulletine dodáva, "za súčasným rastom je najmä slabý rast svetového obchodu a predlžujúca sa neistota na trhoch".

V dôsledku spomaľovania tempa rastu ekonomiky eurozóny ECB v septembri oznámila nový balík opatrení na podporu hospodárstva. V rámci neho posunula depozitnú úrokovú sadzbu ešte hlbšie do negatívneho teritória a rozhodla o opätovnom nákupe dlhopisov.

Ako banka dodala, aj naďalej pretrvávajú riziká ďalšieho zhoršenia vývoja svetovej ekonomiky. Dôvodom je pokračovanie obchodných sporov, stále vysoká neistota v súvislosti s brexitom, ako aj potenciálne pomalšie zotavovanie viacerých rozvíjajúcich sa ekonomík.