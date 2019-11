Prečo francúzska ekonomika prekonáva nemeckú

Zdroj: MW

Foto:SITA/AP

dnes 11:48 -

Francúzsky HDP prekonal predpovede keď v treťom štvrťroku medziročne rástol o 0,3 %, na rozdiel od Nemecka, kde celková produkcia stagnuje po poklese v druhom štvrťroku. Presnejšie údaje vyjdú budúci týždeň. Po prvýkrát za niekoľko rokov by tak Francúzsko rástlo oveľa rýchlejšie ako jeho väčší sused.

Podľa predpovede Európskej únie zverejnenej vo štvrtok bude francúzska ekonomika tento rok rásť o 1,3 %, celá eurozóna o 1,1 % a Nemecko o 0,4 %.

Francúzsky výkon je podporený predovšetkým domácim dopytom. To sa dalo očakávať, po tom, ako sa vláda na konci minulého roka rozhodla pre ďalšie výdavky, aby sa pokúsila potlačiť protesty „žltých viest“, ktoré zaútočili na veľké francúzske mestá.

Ako poznamenal hlavný ekonóm AXA Gilles Moëc, súkromné ​​investície výrazne rástli aj v treťom štvrťroku, o 5,5 %, čo je v ostrom kontraste s trendom v ostatných významných rozvinutých ekonomikách.

Daňové reformy zavedené Macronom na začiatku jeho prezidentského obdobia, jeho celkové smerovanie a politiky priaznivé pre rozvoj podnikania priniesli stabilné zlepšovanie ziskov spoločností, čo zase prospieva investíciám. Podľa Ernst & Young získalo Francúzsko v roku 2018 viac zahraničných investičných projektov ako Nemecko.

A keďže investície sú vo väčšine prípadov financované pôžičkami vo Francúzsku, francúzske spoločnosti v plnej miere využívajú uvoľnenú monetárnu politiku Európskej centrálnej banky, poznamenáva Moëc. Možno by mal Macron poslať ďakovný list bývalému prezidentovi ECB Marioovi Draghimu.

Zdá sa, že dobré ekonomické výsledky Macronovej popularite nič neprinášajú. Ako ukázal prieskum verejnej mienky, francúzsky prezident zostáva medzi voličmi naďalej nepopulárny. Pre niektorých jeho spojencov by sa to dalo považovať za dôkaz, že jeho „tvrdé“ reformy fungujú. Pre ostatných je to dôvod na obavy, že dobré časy nemusia pretrvávať.