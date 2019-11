Ekonomika nerastie, pretože sa svet zbláznil

Zdroj: CNBC

„Systém fungovania kapitalizmu pre väčšinu ľudí už nefunguje,“ napísal. Zakladateľ najväčšieho hedžového fondu na svete, okrem obrovských množstiev hotovosti, ktoré idú investorom za mimoriadne výhodných podmienok tiež zaútočil na nafukujúci sa dlh USA a neprimeraný prístup k úverom, čo vedie k majetkovým rozdielom. „Veľké schodky verejných financií sa takmer určite ešte výrazne zvýšia, čo si bude vyžadovať, aby vlády predali obrovské množstvá dlhu - sumy, ktoré nemôžu byť prirodzene absorbované bez zvýšenia úrokových sadzieb v čase, keď by zvýšenie úrokovej sadzby bolo pre trhy a ekonomiky devastujúce,“ napísal Dalio.

Americký federálny deficit bol vo fiškálnom roku 2019 na úrovni 984 miliárd dolárov. Je to 26 % nárast oproti roku 2018 a najväčší rozdiel za sedem rokov.

Federálny rezervný systém tento rok po tretíkrát znížil úrokové sadzby, aby tlmil dopady spomalenia svetového hospodárstva a pokračujúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Dalio naznačuje, že v konečnom dôsledku centrálna banka bude tlačiť väčšie množstvo peňazí. „Celá táto dynamika, v ktorej sa prostriedky vyhadzujú z okna, bude pokračovať a pravdepodobne sa zrýchli," napísal.

„Celý rad dôchodkových fondov, ktoré majú investície určené na splnenie svojich dôchodkových povinností, využíva predpokladané výnosy, ktoré sú dohodnuté s regulačnými orgánmi. Zvyčajne sú oveľa vyššie (okolo 7 %) ako výnosy ktoré ponúka trh,“ napísal Dalio. Tvrdí, že existujú iba tri riešenia pre navýšenie prostriedkov do fondov a to tlačením väčšieho množstva peňazí, škrtanie benefitov, alebo zvyšovaním daní. Bez ohľadu na to, ktorou cestou sa vyberiete, Dalio tvrdí, že všetky cesty povedú k prehĺbeniu majetkovej nerovnosti.