Vyšší odvod podľa bankových odborárov zasiahne klientov aj zamestnancov

Zväz upozorňuje, že bankový sektor je dlhodobo mimoriadne ziskový, no zamestnanci, ktorí zisky vytvárajú, sú sústavne mzdovo podhodnocovaní s malou perspektívou rastu miezd a zlepšovania pracovných podmienok. "Ak by bolo možné uzavrieť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, vedeli by sme tlačiť na vyššie mzdy pre všetkých 21.000 zamestnancov bánk. To ale možné nie je, pretože Slovenská banková asociácia (SBA) zámerne využíva taký právny stav, aby sa mohla úspešne vyhnúť kolektívnemu vyjednávaniu a hrať naďalej sociálny dialóg len naoko," uviedol v stanovisku pre médiá predseda zväzu Svetozár Michálek.



Podľa neho dáva bankový odvod bankám do rúk ďalší zbytočný argument, prečo nie je možné zvyšovať podhodnotené mzdy zamestnancov. Namiesto toho by podľa neho mala vláda riešiť zmenu legislatívy tak, aby odbory prostredníctvom kolektívneho vyjednávania mohli tlačiť na vyššie mzdy zamestnancov v bankovom sektore. "Vláde, zdá sa, vysoké a stále rastúce zisky bánk vyhovujú, ale že sa tak vo veľkej miere deje na úkor urážlivo nízkych miezd zamestnancov, ju netrápi," tvrdí Michálek.



Zníženie odlievania vysokých ziskov nadnárodných bánk do zahraničia by bolo možné podľa zväzu dosiahnuť nie bankovým odvodom, ale zvýšením podhodnotených miezd zamestnancov, vďaka čomu by časť zisku ostala u tých, ktorí ho vytvárajú. Práve vyššie mzdy by podľa odborárov znamenali aj stabilizáciu zamestnancov a zníženie vysokej miery fluktuácie v bankovom sektore a nadväzne prostredníctvom zvýšenej spotreby aj vyššie príjmy do štátneho rozpočtu.



Odborári tvrdia, že SBA celú situáciu okolo kolektívneho vyjednávania zľahčuje. Poukázali na situáciu v Slovenskej sporiteľni, kde k uzavretiu kolektívnej zmluvy bolo po viacerých kolách vyjednávania potrebné vyhlásiť štrajkovú pohotovosť. V UniCredit banke zase nemali pomôcť už ani dve kolá vyjednávania pred sprostredkovateľom a v súčasnosti sa má v banke schyľovať ku štrajku, nakoľko odmieta zvýšením miezd pokryť čo i len infláciu za predchádzajúci rok.



Podľa odborárov je najvypuklejšia situácia v Tatra banke, ktorá odborovú organizáciu ignoruje vrátane návrhov na kolektívne vyjednávanie a nerešpektuje ani rozhodnutia Inšpektorátu práce. "To je podľa bankovej asociácie asi to efektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni," dodal Michálek.



SBA v súvislosti so zdvojnásobením bankového odvodu hovorí o dvojitom zdanení. Banky za osem rokov odviedli na daniach viac ako 1,2 miliardy eur a 97 miliónov eur do Fondu ochrany vkladov. "Osobitný bankový odvod, kam banky uhradili ďalších 1,16 miliardy eur, je vlastne dvojité zdanenie," uviedla v utorok (5. 11.) hovorkyňa SBA Diana Priechodská Brodnianska. Pripomenula tiež, že odvod sa mal platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 a má kryť náklady spojené s prípadnou finančnou krízou. Do súčasnosti banky ešte aj do tohto fondu odviedli 110 miliónov eur. Slovensko je podľa SBA jediná krajina EÚ, ktorá prispieva dvakrát na ten istý účel.



V prípade kolektívneho vyjednávania sa SBA vyjadrila koncom októbra, že je aj naďalej otvorená viesť sociálny dialóg s odborármi. "Slovenský bankový sektor je jedným z najzaujímavejších a najžiadanejších sektorových zamestnávateľov, a preto banky venujú dlhodobo mimoriadnu pozornosť pracovnoprávnym vzťahom. Banky si vážia prácu každého človeka, zabezpečujú príjemné pracovné prostredie, zohľadňujú potreby a preferencie zamestnancov a podporujú rozvoj potenciálu každého jednotlivca. Banky vždy venujú vysoké úsilie hľadaniu a výberu tých správnych kandidátov na obsadzované pracovné pozície," doplnila Priechodská Brodnianska.