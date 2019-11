Štefan Klein hľadá investorov pre lietajúce auto aj v Číne, vývoj a výrobu by však rád ponechal na Slovensku

dnes 9:01 -

ŠANGHAJ 6. novembra (SITA - od vyslaného redaktora Michala Pobehu) - Slovensko má predpoklady na to, aby zvládlo sériovú výrobu lietajúceho automobilu. Tvrdí to slovenský podnikateľ Štefan Klein, ktorý sa po úspešnom vývoji Aeromobilu pustil aj do vývoja druhého lietajúceho automobilu, AirCar. Klein je zároveň jeden z dvoch slovenských podnikateľov, ktorí svoje produkty prezentujú na druhom ročníku medzinárodného importného veľtrhu v čínskom Šanghaji. Prezentáciu jeho AirCaru medzi stánkami najväčších svetových automobiliek pritom zaplatili samotní organizátori veľtrhu, čo podľa neho ukazuje záujem čínskej strany o jeho nový produkt.

Samotný Klein si od prezentácie lietajúceho automobilu na veľtrhu, ktorý otváral samotný čínsky prezident Si Ťin-pching, či francúzsky prezident Emmanuel Macron, sľubuje predovšetkým nadviazanie kontaktov na nových potenciálnych čínskych investorov. Nový lietajúci automobil sa totiž po jedenapolročnom intenzívnom vývoji nachádza v počiatočných fázach testovania. „Je to kategória experimentál. Vlastne sme začali teraz akoby pozemné testy, skúšali sme už akceleráciu a už aj malé odlepenie,“ opísal súčasný stav projektu priamo na medzinárodnom importnom veľtrhu v Šanghaji Klein.

Ide pritom o prvú prezentáciu prototypu nového lietajúceho auta na čínskom trhu. Ten môže byť podľa Kleina pre budúcnosť projektu veľmi zaujímavý. Podobne ako je v poslednom období pre svetové automobilky. „Tak, ako sa to udialo v automobilovom priemysle, bude to tak isto aj v leteckom priemysle. Je to obrovská krajina a tento projekt by mal byť ideálny pre krajiny s veľkými vzdialenosťami. Našim cieľom je, aby sme nadviazali kontakty, aby sme prvýkrát ukázali v Číne tento koncept, ktorý by mohol byť pre túto krajinu zaujímavý,“ tvrdí.

Zároveň pritom priznáva, že v tejto fáze ide predovšetkým o hľadanie potenciálnych investorov. „Absolvovali sme už niekoľko rokovaní, niekoľko rokovaní nás ešte čaká s možnými investormi, takže je to všetko budúcnosť,“ dodal Klein s tým, že ide o investične veľmi náročný projekt a preto sa neplánujú koncentrovať iba na čínsky trh. „Sú aj trhy v iných veľkých krajinách, napríklad Spojené štáty,“ hovorí.

Ak sa podarí zohnať investorov, nové lietajúce auto by sa mohlo podľa odhadov Kleina dostať k prvým zákazníkom možno o tri roky. Rozhodujúce v tomto smere bude, či sa firme podarí získať dostatočný investičný balík na pokrytie certifikačných procesov, ktoré budú nutné k vstupu na trh. „Náš plán je taký, že chceme vytvoriť ešte prototyp číslo dva, ktorý bude vybavený leteckým certifikovaným motorom. To bude zhruba do jedného roka. Vtedy už by mala začať certifikácia, ktorej trvanie sa nedá odhadovať. V leteckom priemysle ak nastane nejaký problém, musíte ho vyriešiť a to trvá čas,“ hovorí Klein s tým, že certifikácia by mohla zabrať zhruba dva roky, následne by mohol isť AirCar do predaja.

V takom prípade by nasledovala samotná výroba lietajúceho automobilu, ktorá je podľa Kleina ďalšou investične veľmi náročnou fázou. Hoci investorov hľadá aj za hranicami Slovenska, výrobu lietajúceho automobilu by najradšej videl doma. „Sú predpoklady, aby to Slovensko vedelo vyrábať. Slovensko má dnes päť výrobcov lietadiel, čo pred 20 rokmi bolo science fiction,“ pripomína. Samotný vývoj produktu podľa neho zostane naďalej na Slovensku. „Tím, ktorý sme my kreovali, pozostáva z inžinierov, ktorí absolvovali slovenské a české školy. To vývojárske prostredie si chceme naďalej udržať. Máme v pláne ďalšie modifikácie, takže tej práce máme veľmi veľa,“ dodal Štefan Klein.