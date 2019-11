Na Wall Street je to dnes iracionálne, ale rovnako nerozumne sa správa aj zlato

Zdroj: investing

Index Dow Jones dosiahol v pondelok nové maximum a pripojil sa tým k špičkovým hodnotám indexu S&P 500 a NASDAQ. Ide o najdlhší „nenávidený býčí trh v histórii“, z čoho sa už stáva klišé. Skúsme sa ale pozrieť v tejto súvislosti na zlato. Keď sa akciám na akciovom trhu darí, zvyčajne sa očakáva pokles zlata. Kým prvý nástroj sa považuje za rizikový, ten druhý za bezpečný prístav.





Od piatku sa však futures na zlato a drahokamy stále držia nad 1500 dolárov za uncu, čo je úroveň všeobecne považovaná za býčí trend. Samozrejme, drahý kov v posledných dňoch odpísal malé množstvo svojej hodnoty, ale neodklonil sa od súčasného kľúčového býčieho trendu. Vyvoláva to zdesenie u tých, ktorí zlato shortovali a očakávali pokles cien.





Rovnako ako argument, že existuje mnoho slabých stránok, ktoré spôsobujú, že súčasný rast akcií nie je udržateľný, existuje aj tvrdenie, že zlato nemá to, čo je potrebné na zabránenie poklesu späť na 1 400 dolárov alebo aj nižšie. Pri týchto argumentoch veľmi záleží na tom, kto si ich vypočuje. V prípade býkov, bude záležať na celkovom pozitívnom výnose spoločností v treťom štvrťroku, na raste pracovných miest v USA v októbri a na rastúcich špekuláciách, že Trump a Čína môžu čoskoro dosiahnuť čiastočnú obchodnú dohodu. Zástancovia zlata budú hovoriť o pretrvávajúcej hrozbe obchodnej vojny až kým sa neprijmú trvalé alebo prijateľné riešenia, podobne aj pre Brexit a ďalšie geopolitické riziká. Investori stále budú potrebovať drahý kov ako zabezpečenie. Aj opojný sentiment v akciách by sa mohol kedykoľvek vytratiť, keď sa tieto veci vymknú spod kontroly.

Analýza obidvoch strán dokazuje jednu vec: akcie aj zlato nakoniec vyriešia svoje anomálie. Alebo ich vyriešia trhové sily. Zatiaľ sa však akcie môžu aj naďalej správať iracionálne, a rovnako aj zlato.

Federálny rezervný systém uviedol, že jednoznačné nebezpečenstvo hospodárskeho spomalenia by mohlo prinútiť centrálnu banku k väčšej miere znižovania sadzieb. Už budúci rok. Postoj Fedu je považovaný za jeden z hlavných dôvodov, prečo by sa investori mali držať zlata. V takomto scenári by zlato mohlo stále predstavovať účinné zabezpečenie proti ďalšiemu zhoršovaniu rastu, zatiaľ čo ďalšie zníženie sadzieb potenciálne v prvej polovici roku 2020, by umožnilo kapitálu v krátkodobom horizonte prijať riziko napriek obavám z globálneho rastu.

Fawad Razaqzada, analytik na forex.com, načrtol vzájomnú závislosť medzi zlatom a akciami a uviedol, že je potrebné sa zaistiť proti nedávnym „slabým údajom a nie tak vynikajúcim firemným ziskom. Zostáva nám ešte zistiť, o koľko narastie optimizmus súvisiaci s obchodovaním a podpora rizikových aktív vo všeobecnosti."

„Vzostupná dynamika zlata počas rastu akciového trhu naznačuje, že investori nie sú úplne presvedčení o základných problémoch vrátane geopolitických rizík. Rast ceny zlata naznačuje, že zatiaľ čo investori smerujú k rizikovejším investíciám, nezohľadňujú možnosť výpredaja na trhoch. Analytici sa domnievajú, že zlatí býci majú v roku 2019 stále navrch,“ uviedol finančný analytik Joseph Young z Hongkongu.