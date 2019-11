Takto má vyzerať správa financií v roku 2019: Slovenská platforma Futuria prináša riešenia, ktoré sa vám budú páčiť

Zdroj: futuria

Foto: getty images

dnes 0:37 -

Futuria je nová slovenská online finančná platforma, ktorej cieľom je komplexná starostlivosť o vaše finančné portfólio. Čo to v praxi znamená? Či už máte prostriedky navyše a chcete ich rozumne investovať, riešite novú hypotéku, resp. refinancovanie tej starej, alebo chcete jednoducho lacnejšie poistenie akéhokoľvek druhu, Futuria sa postará o to, aby ste to dostali - za najlepších podmienok, aké sú na trhu dostupné. “Spolupracujeme s každou dôležitou finančnou inštitúciou, aká na Slovensku pôsobí. Našim cieľom je to, aby klient po zadaní požiadavky na našom interaktívnom portáli www.futuria.sk dostal expresne, tzn. maximálne do dvoch dní k dispozícii tie najlepšie ponuky na trhu, z ktorých si môže sám vybrať. Nemusí nikam chodiť, všetko je bezplatné a nezáväzné. O všetko potrebné sa postará pridelený finančný expert z daného regiónu,“ deklaruje Ladislav Soviar - muž, ktorý za projektom Futuria stojí.

Veľkou výhodou projektu Futuria je to, že môže byť zaujímavým pre klientov, ktorí nemali doposiaľ veľmi pozitívne skúsenosti s finančným poradenstvom. “Chodia za nami aj klienti, ktorých pôvodne odradil nátlak niektorých neskúsenejších finančných poradcov. V nás vidia partnera, ktorý vyrieši ich finančné otázky pohodlne a bez pocitu, že im niekto niečo vnucuje,” tvrdí.

“V prípade, že sa klient s nami rozhodne spolupracovať, najskôr bezplatne vykonáme pre klienta audit všetkých jeho zmlúv, kde zistíme, či zbytočne neplatí veľa a vypracujeme mu ponuku, ktorá je dokonale prispôsobená jeho potrebám. Klient zároveň dostane prístup do webového rozhrania a do špeciálnej mobilnej aplikácie, kde bude mať 24 hodín denne prístup ku všetkým svojim zmluvám a bude môcť uzavrieť aj zmluvy nové. Obrovským benefitom pre klientov je bezplatná asistenčná linka, ktorá je k dispozícii 24/7,” dodal Soviar. Pokiaľ klient teda chce, všetko potrebné vyrieši len na niekoľko klikov z pohodlia svojho domova.





A čo ho to bude stáť? Futuria dokáže vďaka svojmu modelu ponúkať služby úplne bezplatne. “Všetky naše služby sú pre klienta nezáväzné a bezplatné,” hovorí Soviar a jedným dychom dodáva: “okrem peňazí šetríme klientom čas a odbúravame stres, vyplývajúci z nekonečného stretávania sa s finančnými poradcami či dokonca behania po rôznych inštitúciach."

O nič však nebudú ukrátení ani klienti, ktorým vyhovuje osobné stretávanie sa so svojim poradcom. “Každý klient dostane svojho osobného experta, s ktorým sa v prípade potreby môže stretnúť osobne, napríklad aj v niektorej z našich moderných pobočiek, ktoré máme rozmiestnené po celom Slovensku,” tvrdí. Momentálne ich je cca. 20 a v rámci využívania služieb Futuria vám bude pridelený jeden z viac ako 250 finančných expertov, ktorých zastrešuje etablovaná firma Global Finance a.s.

Futuria má jednoducho všetky predpoklady pre to, aby sa stala revolúciou na trhu s poskytovaním finančných služieb a bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa jej podarí svojim inovatívnym a moderným prístupom k financiám prilákať k zdravému finančnému hospodáreniu aj mladú generáciu.