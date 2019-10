Rusko očakáva, že bude ťažiť 20 % svetovej produkcie bitcoinov

Zdroj: RBC,zerohedge

Foto: YT/TEDxTalks;getty images

dnes 0:25 -

Na základe skutočnosti, že v priemere sa vyťaží jeden blok bitcoinu každých desať minút, za mesiac to je 4320 blokov. Odmena za jeden blok je 12,5 bitcoinu. Na základe súčasnej hodnoty bitcoinov, čo je zhruba 9,4 tisíc dolárov, môže dosiahnuť celkový príjem z ťažby 507,6 milióna dolárov mesačne, čo znamená, že 20 % predstavuje 101,5 milióna dolárov. Pre porovnanie, až donedávna BitcoinRussia podľa blockchain.com vyťažila len o niečo viac ako 1,5 % všetkých bitcoínov.

Ako informovali ruská spravodajská RBC, spoločnosť Russian Mining Company (RMC) plánuje znovu ťažbu umiestniť v severnej časti krajiny v Kareleskej republike. „Pri výbere miesta zohrávala dôležitú úlohu stabilná klíma, seizmická stabilita a záujem regionálnej správy,“ píše RBC.

Prezident Ruskej asociácie kryptoekonómie a blockchainu (RACIB) Jurij Pripačkin sa domnieva, že impulzom sú náklady na elektrinu. "V Moskve sú ceny elektrickej energie dosť vysoké a iba z tohto dôvodu môže byť umiestnenie ťažobného zariadenia na inom mieste výhodnejšie," vysvetlil. Zároveň pripustil pochybnosti, že jedno zariadenie môže generovať 20 % ťažby bitcoínov. „Na svete už existuje veľa hráčov, ktorí ťažia túto kryptomenu. Pokiaľ ide o ruskú skupinu, je realistické zamerať sa na 5–7 % z celkového množstva a do veľkej miery to závisí od prístupu k zodpovedajúcim cenám elektrickej energie.“



Z bývalej ruskej fabriky na hliník, ktorá bola zatvorená kvôli sankciám USA v roku 2018, by sa čoskoro mohlo stať hub na ťažbu bitcoinov. „Teraz je fabrika spoločnosti Rusal nerentabilná, dodávaná elektrina sa prakticky nevyužíva a ľudia žijúci neďaleko fabriky sú bez práce. Naša myšlienka spočíva v premene závodu a predaji výpočtového výkonu ako služby, to znamená ponúkania IT služieb. Takáto služba by mohla byť zaujímavá napríklad pre tých, ktorí by sa radi zapojili do ťažby kryptomeny, rozvoja neurónových sietí a umelej inteligencie atď.,“ povedal generálny riaditeľ Russian Mining Company Dmitrij Mariničev pre RBC.





Podľa Michaila Kvasnikova, šéfa spoločnosti Cryptouniverse, ktorá rovnako sídli v hlinikárni Nadvoitsky, je asi 10 % svetových ťažobných kapacít bitcoinov sústredených v Rusku. „Je pre mňa ťažké si predstaviť, že by Číňania (v Číne je koncentrovaný hlavný trh ťažby bitcoínov) použili ruské ťažobné zariadenie na získanie bitcoinov,“ uviedol.

Mariničev stál v roku 2017 za najväčšou počiatočnou ponukou mincí (ICO) v Rusku, získal 43 miliónov dolárov, čo ale bolo e výrazne menej ako 100 miliónov dolárov, ktoré spoločnosť pôvodne plánovala získať. V roku 2017 spoločnosť RMC vytvorila banskú farmu v areály bývalého automobilového závodu v Moskve, ako aj dva ťažobné huby, na ťažbu bitcoinov a éteru. Od apríla do mája boli všetky kapacity z Moskvy stiahnuté, pretože sa ukázali ako nerentabilné. Do konca tohto roka Mariničev plánuje reštartovať hub, tentoraz decentralizovane. Podobne ako účastníci, sa nebude nachádzať na jednom mieste, v dôsledku čoho by sa mal počet používateľov zvyšovať, čo na strane druhej zvýši podiel hubu na celkovom objeme vyťažených bitcoínov.







Ako uviedol Cointelegraph, konkurencia v ťažbe bitcoinov sa v roku 2019 opäť rozrástla. Napriek zmiešanému výkonu samotného bitcoinu, kombinovaný výpočtový výkon určený na ťažbu dosahuje najvyššie hodnoty.

Bitmain, jeden z hlavných účastníkov ťažby v tomto odvetví, minulý týždeň oznámil, že sa bude snažiť, aby sa jeho nové zariadenie v Texase stalo v nasledujúcich rokoch najsilnejším u na svete. Konkurent Canaan Creative medzitým pripravuje svoj vstup na burzu, počiatočná verejná ponuka (IPO) by mal priniesť 400 miliónov dolárov.



Napriek svojim väzbám na ruskú vládu sa Mariničev v minulosti kriticky vyjadroval na adresu zavedenej politiky, najmä k aspektom týkajúcich sa internetu. Napríklad na Kremľom zablokovaný Telegram, službu na zasielanie správ. „Nie je možné aby sa v službe blokovali IP adresy. Súboj by tak pokračoval donekonečna, aj keď si uvedomíte, že klientska časť Telegramu je softvér s otvoreným zdrojom, ktorého vnútorné fungovanie možno analyzovať a pochopiť,“ uviedol v rozhovore v máji minulého roka.