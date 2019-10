Ropný koncern Rosnefť obvinil USA z pokrytectva pri sankciách voči Venezuele

dnes 14:31 -

Ruská ropná spoločnosť Rosnefť obvinila americkú vládu z "pokrytectva" v súvislosti s americkými sankciami voči Venezuele a ostro skritizovala Washington za jeho útoky voči ruskej firme za jej pôsobenie na ropnom trhu juhoamerickej krajiny.

Firma reagovala na tvrdenia Elliota Abramsa, zvláštneho zmocnenca americkej vlády pre Venezuelu, ktorý pre britský denník The Financial Times minulý týždeň uviedol, že Rosnefť so svojimi rozsiahlymi aktivitami v juhoamerickej krajine "hrá kľúčovú úlohu pre prežitie venezuelského režimu". Poukazoval tak na vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorá je podľa Washingtonu nelegitímna.

Firma Rosnefť označila vyjadrenia za "nezákonné obvinenia". Zároveň poukázala na to, že americký Úrad na kontrolu zahraničných aktív (OFAC) len nedávno predĺžil licencie na pokračovanie činnosti vo Venezuele americkým firmám Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes a Weatherford, čo je, ako dodala, dôkaz pokrytectva.

"Vzhľadom na krok OFAC by sme sa pravdepodobne mali deliť o túto 'kľúčovú úlohu' s menovanými americkými firmami," uviedol Rosnefť. Podľa firmy americké úrady ani neskrývajú svoje pokrytectvo, keď porušujúc medzinárodné právo, poskytujú výhody vlastným firmám na úkor konkurencie.

"Radi by sme vedeli, aký je rozdiel medzi molekulami venezuelskej ropy vyprodukovanými na základe licencie americkej vlády americkými firmami a molekulami tej istej venezuelskej ropy vyprodukovanými a predávanými firmou Rosnefť na základe existujúcich kontraktov," uviedla firma v reakcii na kritiku svojho pôsobenia vo Venezuele zo strany Washingtonu.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v súčasnosti môže spoľahnúť z väčších štátov prakticky iba na Rusko. To mu poskytuje vojenskú, finančnú a investičnú podporu. Západné krajiny od vlády Madura odskočili a podporujú lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa.

V minulých dňoch však USA informovali o tom, že napríklad ropnej firme Chevron obnovili licenciu na ťažbu vo Venezuele, ktorá mala pôvodne platiť iba do 25. októbra. Obnovenie umožní spoločnosti pokračovať v aktivitách v krajine až do 22. januára.

Licencia sa pritom stala predmetom intenzívnych diskusií vo Washingtone. Jej obnovenie je považované za víťazstvo skupiny v americkej administratíve, ku ktorej patrí aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Podľa týchto politikov je potrebné udržať si vo Venezuele určitú časť aktív, ktoré prispejú k rýchlejšiemu zotavovaniu ekonomiky po tom, ako sa Madurova éra skončí.