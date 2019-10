AKTUALIZÁCIA - AGRO: Na poliach a v skladoch ležia tony slovenskej zeleniny

dnes 16:16 -

Správa AGRO: Na poliach a v skladoch ležia tony slovenskej zeleniny

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Na poliach a v skladoch ležia tony slovenskej zeleniny. Napriek tomu obchodníci nakupujú zeleninu zo zahraničia a výnimkou nie je ani cibuľa, kapusta či zemiaky, pričom na Slovensku ich máme stále dosť. Upozorňuje na to Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska. „Obchodníci a reťazce nakupujú zeleninu zo zahraničia, zatiaľ čo slovenskej zeleniny máme stále dosť a ešte je aj množstvo nepozberanej zeleniny na poliach. Reálne hrozí, že slovenská zelenina zhnije v skladoch a na poliach. Nemôže nám byť jedno, že zahraničná zelenina má v obchodoch na Slovensku prednosť pred kvalitnou a čerstvou slovenskou zeleninou,“ povedal riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Jozef Šumichrast.

K typickým plodinám, ktoré v tohtoročnom období dopestujeme na domácich poliach, alebo už čakajú v skladoch patrí kapusta biela aj červená, zeler, cvikla, petržlen, cibuľa žltá, zemiaky či tekvica. „Slováci dopestujú v domácich podmienkach dostatok domácej zeleniny, ktorá by mala mať pred dovezenou prednosť,“ zdôraznil Šumichrast.

Podľa neho je namieste žiadať od obchodníkov, aby uprednostnili ponúknutie slovenskej zeleniny ich zákazníkom. „Rovnako by v tomto prípade mal zasiahnuť aj štát a podporiť slovenských pestovateľov, ktorí vytvárajú ekonomickú hodnotu pre štát, podporujú zamestnanosť a platia na Slovensku dane na rozdiel od zahraničných dodávateľov a pestovateľov. Súčasne je to príležitosť ako priniesť prácu do “hladových dolín” Slovenska,“ konštatoval Šumichrast.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) vo svojej reakcii uvádza, že zeleninárom odporúča lepšie využívať možnosti organizácií výrobcov, ktorých pracovnou náplňou je marketing produkcie svojich členov. "Existujúce organizácie výrobcov v sektore majú pomerne veľkú vyjednávaciu silu a majú možnosť vyjednávať so svojimi obchodnými partnermi, za akých podmienok a aké množstvá zeleniny sú schopní im ponúknuť," uviedol v reakcii pre agentúru SITA Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

"Nie je možné na národnej úrovni legislatívou ani inými reštrikciami zasahovať do voľného obchodu," vysvetlil Hrežík. V európskom kontexte totiž platí voľný pohyb tovaru, kapitálu a ostatné princípy voľného trhu. Pre potraviny platia rovnaké pravidlá ako pre iné tovary a služby. "Agrorezort však pravidelne bojuje za zvýšenie podielu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Ministerstvo preto presadilo aj progresívny zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami pre vybojovanie férového a korektného prístupu obchodníkov k prvovýrobcom," dodal Hrežík na záver.

