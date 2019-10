Na hypotéke možno ušetriť aj tisíce eur, rozdiel tvoria často detaily

Zdroj: futuria

Foto: getty images

dnes 0:37 -

V článku sme zosumarizovali všetky tipy, ako celkové preplatenie hypotéky naozaj zaujímavo zredukovať, poďme bez ďalších rečí rovno na to.

Ako ušetriť počas vybavovania hypotéky



Vyhnite sa poplatkom

V rámci konkurenčného boja o klienta už mnohé banky odpúšťajú svojim klientom poplatkom za poskytnutie úveru, nie je to však pravidlom. Do hry prichádzajú aj iné poplatky, súvisiace s vybavovaním hypotéky, ktoré vám opäť niektoré banky preplatia a niektoré nechajú tento úkon na vás. Najvýraznejšími položkami sú v tomto prípade návrh na vklad do katastra a znalecký posudok. Summa summarum dokážete s pomocou banky ušetriť na týchto úkonoch niekoľko stoviek eur.

Vyberte si dobrého hypošpecialistu

Mať po ruke šikovného hypotekárneho špecialistu je doslova darom. Nielen preto, že drvivú väčšinu úkonov dokáže vybaviť za vás, čím výrazne šetrí váš drahocenný čas, ale aj preto, že dokáže hravo porovnať jednotlivé ponuky, odporučiť vám najlepšie riešenie a upozorní vás na možné úskalia. Rozdiel v ponukách hypoték jednotlivých bánk pritom môže v konečnom dôsledku znamenať úsporu v rádoch tisícov eur a to už pri naozaj nepatrných rozdieloch v úrokových sadzbách.

Čím kratšia doba splatnosti, tým viac ušetríte

A to naozaj radikálne. Veď rozdiel v preplatenej sume pri 20-ročnej dobe splatnosti a 30-ročnej dobe splatnosti sa pohybuje vo výške okolo 60%, čo v praxi znamená, že pri dlhšej dobe splatnosti zaplatíte rádovo aj o desaťtisíce eur viac. Zvážte teda svoje možnosti a ak vám to situácia dovoľuje, zvoľte dobu splatnosti čo najnižšiu.

Využite daňový bonus pre mladých

Ešte v roku 2017 podporoval štát mladé rodiny pri hypotékach tým, že im dokázal na prvé roky splácania znížiť úrokovú sadzbu o 2% a samotná banka o ďalšie percento, čo v konečnom dôsledku znamenalo nižšiu splátku a nižšie celkové preplatenie. Dnes však už táto forma podpory neplatí a mladí ľudia do 35 rokov si môžu uplatniť tzv. daňový bonus pre mladých. V praxi to znamená, že ak spĺňate všetky podmienky, dostanete 50% zaplatených úrokov počas prvých 5 rokov späť, maximálne však vo výške 400 eur ročne. Celkovo tak dokážete ušetriť prostriedky až do výšky 2000 eur.





Ako ušetriť počas splácania hypotéky

Využívajte možnosť mimoriadnej splátky

Mimoriadne splátky sú vynikajúcim spôsobom, ako ušetriť na hypotéke naozaj zaujímavé peniaze. Je nutné však jedným dychom dodať, že sa nám pri mimoriadnych splátkach otvárajú dve možnosti, ktoré majú na výšku celkovej úspory nemalý vplyv. Pri mimoriadnej splátke máte na výber, či si ňou znížite mesačnú splátku, čo môže prísť vhod najmä pre rodiny a jednotlivcov, ktorých splátky hypotéke výraznejšie zaťažujú, alebo môžete skrátiť dobu splatnosti. To síce vašu mesačnú splátku nijak neovplyvní, no tým, že dobu splatnosti skrátime, dokážeme zaujímavo znížiť celkové preplatenie.

Refinancujte

Refinancovanie hypotéky znamená získanie nového úveru s lepšími podmienkami, ktorým splatíte ten predchádzajúci. Dokážete tak ovplyvniť svoju mesačnú splátku a dobu splatnosti, čo môže mať, ako sme si už vysvetlili, na celkové preplatenie radikálny vplyv. Refinancovanie je však ideálne počas výročia fixácie úrokovej sadzby, kedy sa vyhnete časti poplatkov, treba ale rátať aj s tým, že vybavovanie nového úveru so sebou môže mať spojené ďalšie poplatky, takže sa v konečnom dôsledku nemusí vždy vyplatiť. Ideálne je aj v tomto prípade poradiť sa so skutočným špecialistom, ktorý už dozrie na to, aby sa vám prechod do inej banky naozaj oplatil.