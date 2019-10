Pred kúpou jazdenky je vhodné overiť si aj exekučnú blokáciu vozidla

dnes 13:01 -

Stočené kilometre nie sú zďaleka jediným problémom, s ktorým sa pri kúpe ojazdeného vozidla môže spotrebiteľ stretnúť. „Nemalé problémy so sebou prináša kúpa auta, ktoré je v leasingu alebo v exekučnej blokácii,“ upozorňuje Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality. Overovacie firmy preverujú informácie o exekúcii v Centrálnom registri exekúcií, v ktorom sú však iba exekúcie vzťahujúce sa na subjekty. „To ale na overenie blokácie vozidla nepostačuje, nakoľko vozidlo nie je automaticky blokované, ak má držiteľ na „krku“ exekúciu a naopak, vozidlo môže byt blokované aj z iného dôvodu. Ten nemusí byť bežne dostupný na internete, môže sa jednať napríklad o blokáciu exekútormi Finančnej správy. Štátny Register prevádzkových záznamov vozidiel je priamo prepojený s evidenciou vozidiel, takže poskytuje aktuálne a pravdivé informácie o exekučných blokáciách,“ informuje ďalej Strelec.

Nielen informácie o exekučnej blokácii získajú spotrebitelia v Prílohe k tzv. ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje o každom registrovanom vozidle na Slovensku. Jeho súčasťou sú údaje o overení vozidla v pátracích evidenciách, o leasingu, záložnom práve, ale aj z kontroly originality, či o platnosti technickej a emisnej kontrole a o výbave vozidla. „Prílohy sú dostupné na viac ako 550 miestach v rámci celého Slovenska, ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Ku Prílohe k ODO-Passu sa dostanú aj občania priamo cez uvedený webový portál. Stačí pokiaľ im prevádzkovateľ vozidla poskytne údaje na overenie ODO-Passu, ktorý zobrazuje historické údaje o najazdených kilometroch,“ poznamenal Strelec.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zriadilo Register prevádzkových záznamov vozidiel v roku 2016. Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Štátne aj privátne subjekty sú od 20.mája 2018 povinné zasielať do registra informácie o autách, vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel. „Nelegálne prevádzky nemajú do registra prístup. Jeho zriadenie prispieva k eliminácii neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti," uviedol Strelec. ODO-Passy vyhotovujú pracoviská kontroly originality alebo väčšina poskytovateľov výpisov. ODO-Pass by mal spotrebiteľ podľa Strelca vo vlastnom záujme vyžadovať od predávajúceho, respektíve prevádzkovateľa, vždy pred kúpou ojazdeného vozidla.