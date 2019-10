Okres Snina dostane milión eur na vybudovanie zásobovania pitnou vodou

dnes 12:46 -

Prešovský samosprávny kraj (PSK) dostane pre okres Snina návratnú finančnú výpomoc v objeme jedného milióna eur. Slúžiť má na financovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie enviromentálnej infraštruktúry v okrese. Pomoc na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v stredu odklepla vláda.

PSK má v okrese Snina celkovo 34 obcí, z toho len šesť disponuje so zlepšenými službami zásobovania pitnou vodou a odvázdania odpadových vôd. Zo zostávajúcich 28 obcí, ktoré sa nachádzajú v štyroch zoskupeniach, štyri obce poskytujú zlepšené služby zásobovania vodou, ale žiadne služby v oblasti odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd. Zlepšené služby zásobovania pitnou vodou a žiadne služby odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd neposkytuje 24 obcí. "Dobudovaním základnej infraštruktúry v okrese Snina by sa podporil rozvoj cestovného ruchu," uvádza sa vo vládnom materiáli.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť v okrese Snina už posúdila možnosti centralizovaného poskytovania služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd. "Pri centralizovanom systéme by boli náklady na čerpanie vody vysoké, čo by sa prejavilo na vyšších nákladoch spojených s čerpaním vody a vyššími nákladmi na prevádzku a údržbu zavedeného systému. Prevažná časť obyvateľov v danom okrese si tieto služby nemôže dovoliť," približuje vládny materiál.

Kraj uzavrel dňa v máji tohto roka Zmluvu o dielo na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Táto štúdia je financovaná z finančného príspevku vo výške 130.000 eur a súčasne z rozpočtu kraja vo výške 16.000 eur. V súčasnosti sa uskutočňuje jej spracovanie, pričom budú posúdené decentralizované riešenia zásobovania štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou zo zdrojov, ktoré by predstavovali alternatívu k väčšej vodnej nádrži Starina.

Kraj uviedol, že hľadal vhodný spôsob, akým by mohol zabezpečiť pomoc obciam so samotnou realizáciou zásobovania pitnou vodou a má záujem zabezpečiť projektovú dokumentáciu, ktorá by zhodnotila vhodné riešenie vybudovania environmentálnej infraštruktúry. Samotná výstavba environmentálnej infraštruktúry bude hradená z eurofondov. PSK však nemá dostatok financií na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou výdavkov na projektovú dokumentáciu a získaním finančných prostriedkov od obcí z cudzích zdrojov. Preto potrebujú finančnú výpomoc od štátu.