Turecko si opäť strelilo do nohy a nevyzerá to tak, že by mu dochádzala munícia

Zdroj: axa

Foto: SITA/AP

dnes 10:08 -

Turecko na seba opäť strháva svetovú pozornosť. Príčinou tohto záujmu je invázia tureckých vojenských jednotiek do susednej Sýrie. Snahou tureckého prezidenta Erdogana bolo vytlačiť kurdské jednotky ďalej od svojich hraníc, hlbšie do sýrskeho vnútrozemia. Tento krok sa však stretol s výraznou kritikou zahraničia, ktoré nevníma kurdské milície ako teroristov, ale ako jednu z hlavných síl zodpovedných za pád neslávne známeho Islamského štátu.

Ďalšou dôležitou postavou príbehu je Donald Trump. Ten, bohužiaľ, nepriamo umožnil tureckú inváziu prevratným stiahnutím amerických jednotiek zo severu Sýrie, za čo si vyslúžil neobvykle silnú kritiku aj zo strany amerických republikánov, ktorí vo väčšine prípadov prezidentove excesy obhajujú. Výsledná situácia tak môže poškodiť Spojené štáty v očiach spojencov, ktoré iste neradi vidia, že môžu byť ponechaní napospas osudu potom, čo splnia svoju misiu.





Z obavy, že by tento krok mohol ohroziť Trumpove šance na znovuzvolenie, americký prezident zmenil názor, inváziu odsúdil a na Turecko uvalil sankcie. Skutočný dopad týchto sankcií je síce zanedbateľný, Donald Trump však pohrozil, že môže tureckú ekonomiku zničiť.

Tým sa dostávame k samotnému tureckému hospodárstvu. To sa spamätáva z minuloročnej menovej krízy, kedy líra voči doláru behom dvoch augustových týždňov oslabila o viac než 40 %, čo predstavovalo vážny problém pre tureckých dlžníkov splácajúcich úvery v cudzích menách. Turecká ekonomika tak aj naďalej vykazuje záporné medziročné prírastky.

Situácia sa od minulého roka čiastočne zmenila. V dôsledku ekonomického prepadu výrazne poklesol dovoz do Turecka a bežný účet platobnej bilancie sa tak po dlhom období chronických deficitov dostal do prebytku. Turecká líra by tak mala byť oproti minulému roku menej náchylná na prudké oslabenie v dôsledku odlivu krátkodobých zahraničných prostriedkov.





Lenže nevyspytateľnosť politika prezidenta Erdogana a hroziaca izolácia Turecka predstavuje pre investorov výrazné riziko. Napríklad nemecká automobilka Volkswagen prehodnocuje v dôsledku vývoja niekoľkých posledných dní výstavbu dlho plánovaného tureckého závodu. V prípade, že by malo ísť o začiatok dlhodobejšieho trendu odlivu zahraničných investorov, mohol by tento vývoj predstavovať vážnu prekážku na ceste za oživením tureckej ekonomiky.

Krajina polmesiaca si tak po ročnej odmlke opäť strelila do vlastnej nohy a nič nenaznačuje tomu, že by jej dochádzala munícia. Nielen ekonomicky, ale bohužiaľ, aj na životoch sú potom najviac ohrození obyvatelia severnej Sýrie, ktorí sa ocitli v centre diania na geopolitickej šachovnici.

Autorom je Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR.