Investigatívny novinár: Vatikánu hrozí, že za štyri roky zbankrotuje

dnes 14:15

Pápež František sa musí vyrovnať s ťažkou finančnou krízou v cirkevnom štáte, ktorému možno už za štyri roky bude hroziť bankrot. Vo svojej novej knihe nazvanej Giudizio Universale (Posledný súd) to tvrdí taliansky investigatívny novinár Gianluigi Nuzzi. Kniha vyšla v nakladateľstve Chiarelettere v pondelok a mnoho talianskych médií ešte pred tým zverejnilo z nej výňatky. Vatikán sa k jej obsahu doteraz nevyjadril.

Pápež František sa už od nástupu do čela katolíckej cirkvi snaží presadiť reformy, ktoré by viedli k transparentnejšiemu hospodáreniu. Zatiaľ sa mu to ale nedarí. "Františkove reformy vatikánskych financií nestačia, je to ako by ste chceli zastaviť silné krvácanie náplasťou," tvrdí Nuzzi. Vinu za to podľa neho nesú najmä vysokí cirkevní hodnostári, ktorí vraj zmeny sabotujú.

Taliansky novinár, ktorý sa Vatikánom zaoberá dlhodobo, tvrdí, že hospodárenie Správy majetku apoštolského sídla (APSA) sa v uplynulom roku prvýkrát prepadlo do mínusu. Celkový schodok vatikánskych financií vlani predstavoval 44 miliónov eur, rok predtým to bolo 32 miliónov eur. Môže za to vraj najmä zvyšovanie výdavkov, ktoré sa vymklo spod kontroly, a zároveň podstatné zníženie príjmov.

Ich dôležitou súčasťou sú finančné príspevky katolíkov z celého sveta, ktorým sa hovorí „Svätopeterský halier“. Kým v roku 2006 sa týmto spôsobom do Vatikánu dostalo 101 miliónov eur, vlani to bolo už len 51 miliónov.



Nuzzi tiež upozornil na nehospodárnosť pri správe majetku. Podľa neho Vatikán vlastní 4421 nehnuteľností v hodnote 2,7 miliardy eur, 800 z nich je ale nevyužívaných. Zvyšok je prenajímaný buď zadarmo, alebo hlboko pod trhovú cenu.





Hospodárenie cirkevného štátu navyše zaťažujú aj deficity fondov určených na výplatu penzií a úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť. Rastú personálne výdavky, za zamestnancov podľa Nuzziho Vatikán vlani utratil 140 miliónov eur, čo je o dva milióny viac ako v predchádzajúcom roku. Len oddelenia komunikácie podľa novinára v súčasnosti platia 563 ľudí.

Gianluigi Nuzzi sa zameriava na škandály vo vnútri cirkevného štátu dlhodobo, najviac sa zviditeľnil po prepuknutí kauzy zvanej VatiLeaks 2. Tá sa rozhorela v roku 2016, keď Nuzzi a jeho kolega Emiliano Fittipaldi vydali knihy o plytvaní, zneužívaní peňazí a nadmerných výdavkoch vatikánskych úradníkov.