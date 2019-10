Pribúdajú strety motoristov so zverou, najčastejšie s jeleňmi a srnami

dnes 13:31 -

Minulý rok nahlásili klienti Allianz–SP každý deň v priemere 8 škôd po zrážke so zverou. Za celý rok ich poisťovňa zaregistrovala až 3083 v celkovej sume takmer 5,4 milióna eur.

"„Išlo o rekordný počet, aj rekordnú výšku nákladov za škody po zrážke so zverou za posledných 15 rokov. Suma nákladov, ktoré sme klientom za opravy vozidiel vyplatili, po prvýkrát presiahla 5 miliónov eur," konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí poisťovne Milan Rajec. Za prvých deväť mesiacov tohto roka eviduje poisťovňa už 2132 poistných udalostí po zrážkach so zverou v hodnote vyše 3,74 milióna eur.

Najčastejšími škodcami z pohľadu škôd na vozidlách sú jelene a srny, ktoré zvyknú vbehnúť priamo pod kolesá áut. Vyskytujú sa v úsekoch, ktoré vedú cez lesy a lesné porasty či v blízkosti polí. Riziko stretu s divou zverou hrozí tiež v okolí riek a vodných tokov a v úsekoch označených značkami, ktoré varujú pred rizikom zveri, teda A17 a A18. Okrem divej zveri v niektorých úsekoch ohrozujú vodičov aj vtáky.

Práve jeseň je najrizikovejšie obdobie, keď sa divá zver vyskytuje oveľa častejšie v blízkosti ciest. Podľa hovorkyne poisťovne Lucie Muthovej vodiči po zrážke so zverou najčastejšie hlásia rozbité predné sklá, preliačené a pokrčené kapoty a pri vážnejších zrážkach sú to aj menšie či väčšie zranenia vodiča alebo pasažierov. Pre krytie rizika zrážky so zvieraťom treba mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré kryje akúkoľvek škodu na vozidle spôsobenú stretom so zverou.

Poisťovňa Generali eviduje každoročne v priemere približne tisíc prípadov stretu motorových vozidiel so zverou. Za prvých osem mesiacov tohto roka z havarijného poistenia vyplatili už viac ako 800 poistných udalostí. Minulý rok celkovo poisťovňa zaznamenala 1315 prípadov, za ktoré vyplatila poistné plnenie takmer 3 milióny eur. Poistné plnenie pri týchto škodách dosahuje v priemere okolo 2000 eur.

"Škody v prípade stretu so zverou zvyčajne nebývajú totálne. Rozsah poškodení vozidla však závisí aj od veľkosti zrazenej zveri či reakcie šoféra pri snahe vyhnúť sa stretu. Vo väčšine prípadov však ide o rozsiahlejšie škody. Zranenia posádky v súvislosti so stretom so zverou taktiež závisia od situácie, no bývajú aj veľmi vážne. Zaznamenali sme prípad, keď po tom, ako vodič zrazil jeleňa, hlava zvieraťa prerazila čelné sklo auta a vodičovi spôsobila veľmi vážne zranenia hlavy," uviedla hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová.