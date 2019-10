dnes 12:16 -

Poisťovne každoročne evidujú škody po zrážke auta so zverou. Najväčšia poisťovňa, Allianz-Slovenská poisťovňa, napríklad za celý vlaňajšok zaregistrovala viac ako tritisíc škôd v sume takmer 5,4 mil. eur. "Išlo o rekordný počet, aj rekordnú výšku nákladov za škody po zrážke so zverou za posledných 15 rokov," povedal riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí vo firme Allianz Milan Rajec. V tomto roku ku koncu septembra eviduje Allianz už 2 132 poistných udalostí po zrážkach so zverou za viac ako 3,74 mil. eur.

Poisťovňa Generali eviduje každoročne v priemere približne tisíc prípadov stretu motorových vozidiel so zverou. V tomto roku ku koncu augusta z havarijného poistenia vyplatila spoločnosť Generali už viac ako 800 poistných udalostí. "Minulý rok sme celkovo zaznamenali 1 315 prípadov, za ktoré naša poisťovňa vyplatila poistné plnenie takmer 3 mil. eur. Poistné plnenie pri týchto škodách dosahuje v priemere okolo 2 000 eur," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová.

Škody v prípade stretu so zverou zvyčajne nebývajú podľa Kukurovej totálne. Rozsah poškodení vozidla závisí aj od veľkosti zrazenej zvery či reakcie šoféra pri snahe vyhnúť sa stretu. Vo väčšine prípadov však ide o rozsiahlejšie škody. Zranenia posádky v súvislosti so stretom so zverou taktiež závisia od situácie, no bývajú aj veľmi vážne. "Zaznamenali sme prípad, keď po tom, ako vodič zrazil jeleňa, hlava zvieraťa prerazila čelné sklo auta a vodičovi spôsobila veľmi vážne zranenia hlavy," skonštatovala Kukurová.

Najčastejším škodcom z pohľadu škôd na vozidlách sú podľa Allianzu jelene a srny, ktoré zvyknú vbehnúť priamo pod kolesá áut. Vyskytujú sa v úsekoch, ktoré vedú cez lesy a lesné porasty či v blízkosti polí. Riziko stretu s divou zverou hrozí tiež v okolí riek a vodných tokov a v úsekoch označených značkami, ktoré varujú pred rizikom zveri, teda A17 a A18. Okrem divej zveri v niektorých úsekoch ohrozujú vodičov aj vtáky.

Práve jeseň je podľa Allianzu najrizikovejšie obdobie, kedy sa divá zver vyskytuje oveľa častejšie v blízkosti ciest. "Vodiči nám po zrážke so zverou najčastejšie hlásia rozbité predné sklá, preliačiny a pokrčené kapoty a pri vážnejších zrážkach sú to aj menšie či väčšie zranenia vodiča alebo pasažierov," konštatuje hovorkyňa Allianzu Lucia Muthová. Pre krytie rizika zrážky so zvieraťom treba mať podľa nej uzatvorené havarijné poistenie, ktoré kryje akúkoľvek škodu na vozidle spôsobenú stretom so zverou.

Pri strete so zverou je podľa Kukurovej nutné vždy kontaktovať políciu a nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne, respektíve asistenčnej službe poisťovne. "Klienti našej poisťovne si škody spôsobené stretom so zverou môžu uplatniť z havarijného poistenia. Stret so zverou je tiež možné pripoistiť si v našej poisťovni aj k povinnému zmluvnému poisteniu," dodala Kukurová.