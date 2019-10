Prepravu poštových zásielok môže predĺžiť tvrdý brexit, možno sa zvýšia sadzby

dnes 14:16 -

Preprava poštových zásielok do a z Veľkej Británie sa môže predĺžiť a sadzby za tieto služby sa môžu zvýšiť. Aj to sú očakávané dopady pripravovaného vystúpenia ostrovnej monarchie z Európskej únie, ak by tak urobila bez dohody (tzv. tvrdý brexit). Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) upozorňuje, že poštové zásielky bude v takom prípade potrebné predložiť na colné prerokovanie, ako aj zaplatiť príslušné clo a daň z pridanej hodnoty (DPH). "Z našej strany sme urobili maximum a pripravovali sa na obe alternatívy, na brexit bez dohody ako aj s dohodou," uviedol v pondelok pre agentúru SITA rezort dopravy s tým, že aktuálne informácie k možným dopadom brexitu v rôznych oblastiach zverejňuje na svojej webovej stránke.

Slovenská pošta, a. s., sa v tejto súvislosti pripravila na zmeny v systéme doručovania a odosielania zásielok. Keďže zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté o podmienkach brexitu, štátna spoločnosť sa chystá najmä na možný neriadený odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, teda tvrdý brexit. "V prípade tvrdého brexitu by sa Spojené kráľovstvo malo od 1. novembra 2019 (prípadne neskôr) bez prechodného obdobia považovať za krajinu mimo Európskej únie. Na poštové zásielky zo Slovenska do Spojeného kráľovstva by sa tak vzťahovali colné predpisy Svetovej colnej organizácie a Dohovoru Svetovej poštovej únie rovnako, ako platia pre ostatné krajiny mimo EÚ," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Zásielky podliehajúce colnému konaniu by sa museli od 1. novembra podávať s colným vyhlásením, ktoré musí vyplniť odosielateľ zásielky. Colnou kontrolou a bezpečnostnými kontrolami tak bude musieť prejsť každá poštová zásielka s obsahom tovaru odoslaná do a z Veľkej Británie. To bude mať vplyv aj na celkovú lehotu prepravy, resp. na doručenie zásielky konečnému adresátovi, v závislosti od zdržania na colnici.

"V prípade neriadeného brexitu, ak nebude uzavretá žiadna colná dohoda, nebude platiť prechodné obdobie, pohyb tovaru prostredníctvom listových zásielok, balíkov a expresných zásielok nebude v poštovom styku oslobodený od cla a DPH, a bude si teda vyžadovať colné konanie už od 1. novembra 2019," upozornila Rovenská. "Každá poštová zásielka s obsahom tovaru v hodnote vyššej ako 22 eur bude podliehať 20-percentnej DPH z celkovej hodnoty zásielky," poznamenala hovorkyňa Slovenskej pošty. Povinnosť uhradiť clo bude pri zásielkach v hodnote nad 45 eur pre spotrebiteľov, resp. 150 eur pre firmy.

Slovenská pošta pri tvrdom brexite odporúča svojim zákazníkom, aby zásielky do Spojeného kráľovstva podávali elektronicky, jednoducho a rýchlo cez ePodací hárok (je na webovej stránke spoločnosti). "Odoslanie zásielky cez ePodací hárok je nielen lacnejšie, ale urýchli tiež colné konanie v krajine určenia, v tomto prípade v Spojenom kráľovstve," dodala Rovenská pre agentúru SITA.

Pre poštové zásielky odosielané zo Slovenska do Veľkej Británie v súčasnosti nie sú potrebné žiadne oficiálne colné vyhlásenia ani povolenia, pretože je stále klasifikovaná ako krajina EÚ. Zo Slovenska bolo v roku 2018 odoslaných do Veľkej Británie takmer 580 tisíc zásielok a opačne vyše 680 tisíc. Napríklad, doručenie listu do tejto ostrovnej krajiny trvá do troch až piatich dní (za 7,50 eur bez DPH), doporučeného listu tiež do troch až piatich dní (10,50 eur), balíku do štyroch až siedmich dní (17 eur).