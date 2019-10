Firma SPP - distribúcia neplánuje plynofikovať obce, ktoré sú bez plynu

dnes 9:46 -

Slovenské dediny bez plynu naďalej zostanú bez dodávok tejto komodity. Spoločnosť SPP - distribúcia totiž neplánuje plynofikovať obce bez dodávok zemného plynu. "Z pohľadu dosiahnutej úrovne plynofikácie obcí sa už nevyžaduje ďalší rozvoj distribučnej siete,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga. Na Slovensku je v súčasnosti splynofikovaných 77 % obcí, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov.

Distribučná spoločnosť sa v súčasnosti sústreďuje na zahusťovanie distribučnej siete v nových obytných lokalitách. "Vzhľadom na značný rozvoj výstavby už viac rokov realizujeme priebežné pripájanie týchto lokalít do distribučnej siete. Predmetné obytné lokality sú spravidla situované v už splynofikovaných obciach, takže sa jedná o zahusťovanie distribučnej siete,“ doplnil Vanga.

Do obnovy a rekonštrukcie plynovodov investuje firma ročne milióny eur. Kým v roku 2015 preinvestovala plynárenská distribučná spoločnosť do rekonštrukcie 126 kilometrov dlhej siete 21 miliónov eur, od 1. augusta minulého roka do konca júla tohto roka stihla obnoviť 142 kilometrov za zhruba 30 miliónov eur.

Spoločnosť SPP-distribúcia, ako vlastník a prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete o dĺžke viac ako 33 tisíc kilometrov, zabezpečuje distribúciu zemného plynu na území Slovenskej republiky do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Objem takto distribuovaného plynu predstavuje približne 98 % celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike.

Jediným akcionárom spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., je spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. V nej má štát prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) 51-percentný podiel. Zvyšný 49-percentný podiel drží firma EP Infrastructure, ktorá je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).