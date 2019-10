Ruská centrálna banka očakáva v roku 2020 zrýchlenie rastu až na 2 %

dnes 12:11 -

Hospodársky rast Ruska by sa na budúci rok mohol zrýchliť až na 2 %. Uviedla to tento týždeň guvernérka ruskej centrálnej banky s tým, že rast by mali podporiť verejné výdavky a menová politika.

"Predpokladáme, že rozpočtová politika bude viac orientovaná na podporu ekonomiky. Okrem toho, normalizácia našej menovej politiky bude mať dodatočný pozitívny vplyv na tempo rastu," povedala koncom týždňa v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC vo Washingtone guvernérka Národnej banky Ruska Elvira Nabiullinová.

Ako dodala, hrubý domáci produkt (HDP) by mal podľa odhadov centrálnej banky dosiahnuť v budúcom roku 1,5 % až 2 %. Ak sa odhad vyplní, bude to výrazné zrýchlenie tempa rastu v porovnaní so súčasným rokom, v ktorom by podľa nových prognóz centrálnej banky nemala ekonomika rásť rýchlejšie, než 1,3-percentným tempom.

Banka zhoršila svoju prognózu vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku minulý mesiac. Pôvodne počítala s tým, že tohtoročné tempo rastu dosiahne od 1 % do 1,5 %, teraz očakáva, že rast by sa mal pohybovať v rozmedzí od 0,8 % do 1,3 %.