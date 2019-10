CMI získala 4,07-percentný podiel v nemeckej televíznej firme ProSieben

dnes 11:21 -

Mediálna skupina Czech Media Invest (CMI) formou nákupov na verejných trhoch získala približne 4,07-percentný podiel v nemeckej televíznej spoločnosti ProSiebenSat.1 Media SE. "Ide o prvý krok v novej stratégii, ktorú formulovali akcionári a manažment CMI a ktorá spočíva v nákupe minoritných akciových podielov v európskych mediálnych spoločnostiach, vrátane kótovaných, v ktorých CMI vidí atraktívny investičný potenciál," uviedla CMI v správe, ktorú poskytla agentúre SITA. Táto investícia pre CMI prináša aj prvok diverzifikácie, keď po výraznejších investíciách v oblasti tlače, vrátane digitálnych aktivít, a po vstupe na trh rozhlasového vysielania, investuje aj do oblasti lineárnej celoplošnej televízie, ktorá je spolu s internetom dominantným formátom na reklamnom trhu, uviedla firma.

"Táto investícia vychádza z mandátu ďalej rásť v oblasti európskych médií, ktorý sme dostali od našich akcionárov. Našu investíciu do ProSieben možno charakterizovať ako portfóliovú, a to s predpokladom dlhodobosti, a tiež ako strategickú v zmysle jej role v rámci nášho portfólia," uviedol Branislav Miškovič, člen predstavenstva a finančný riaditeľ skupiny CMI. Zároveň vyjadril presvedčenie firmy, že silné lineárne európske televízie, ktoré sú správne schopné reagovať na vývoj vonkajšieho prostredia, majú dobrý ekonomický potenciál aj do budúcnosti. CMI podľa jeho slov nezdieľa skeptickejší pohľad väčšiny trhu, ktorý sa prejavil poklesom trhových hodnôt mnohých európskych televízií.

"Konkrétne na ProSieben oceňujeme okrem mimoriadne silnej značky a silného postavenia na nemeckom trhu, ktorý je aj v oblasti médií a reklamy najsilnejším európskym trhom, veľmi dobrú schopnosť tvorby prevádzkového cash flow, podporenú záväzkom manažmentu k disciplíne v oblasti akvizícií a prevádzkových nákladov," uviedol ďalej Miškovič. Dodal, že CMI v prípade ProSieben oceňuje aj avizovaný príklon k väčšej produkcii miestneho obsahu a rozvoj digitálnych aktivít v oblasti vysielania. "Pokiaľ ide o oblasť e-commerce, nepovažujeme ju za úplne nevyhnutnú súčasť aktív lineárnych televízií, ale z pohľadu ProSieben sa vybudovaním tohto piliera podarilo vytvoriť významnú hodnotu, z ktorej bude spoločnosť v následujúcich rokoch profitovať," dodal finančný riaditeľ skupiny CMI.

Spoločnosť Czech Media Invest je holdingová spoločnosť, ktorá sa zameriava na akvizície a riadenie mediálnych aktív v regióne strednej a západnej Európy. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Czech News Center je popredným mediálnym domom v Českej republike. Vydáva štyri denníky, niekoľko desiatok časopisov a webových titulov. Spoločnosť tiež vlastní dve tlačiarne a je lídrom v oblasti vydávania a predaja kníh a distribúcie tlače v Českej republike.