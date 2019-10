Online finančné poradenstvo? Nový slovenský projekt rozplynul všetky obavy!

Zdroj: futuria

Tento trend sa však nedotkol len bankovníctva, ale po novom aj finančného poradenstva. Online finančné poradenstvo zažívalo svoj boom najmä na západných trhoch, k nám prenikalo len pozvoľne a akoby opatrne.

Veľkým krokom vpred je projekt s názvom Futuria, ktorý sa snaží tento moderný prístup k osobným financiám priniesť aj na Slovensko. V rámci jedného webového rozhrania a aplikácie tak dostane klient neustály prístup k všetkým svojim zmluvám, nonstop asistenčnú linku v prípade akýchkoľvek otázok, svojho osobného experta na financie a audit všetkych svojich zmlúv. To všetko bezplatne.

“Klienti sa menia a my sa potrebujeme meniť s nimi,” tvrdí CEO Futuria Ladislav Soviar. Podľa neho oceňujú klienti na online finančnom poradenstve najmä ušetrený čas, neustály servis a ušetrené peniaze, no veľkým benefitom je zároveň aj transparentnosť a možnosť vybrať si svojho poradcu.







“Každý náš expert má vo webovom rozhraní svoj osobný profil, kde si môže budovať svoju kredibilitu prostredníctvom blogov, no zároveň sme pre nich pripravili aj hodnotiaci systém, na základe ktorého si klienti budú môcť vybrať naozaj toho najlepšieho. Klient tak má oveľa lepší prehľad nad tým, s kým pracuje a aké sú jeho skúsenosti, navyše je pod “hrozbou” negatívneho hodnotenia ešte viac motivovaný poskytovať naozaj len tie najlepšie služby. Hoci si našich expertov vyberáme naozaj dôkladne,” dodal.

Niet nad osobný kontakt?

Kritici online poradenstva často argumentujú tým, že tradičný prístup tvárou v tvár bude vždy lepším riešením. Soviar to nepopiera, no odmieta tvrdenie, že by online finančné poradenstvo bolo neosobné.

“Naši experti sa so svojimi klientami stretávajú aj osobne, často sa z ich stretnutí časom vykľujú okrem spolupráce aj dobré priateľstvá. Máme pobočky po celom Slovensku a kedykoľvek sa chce klient stretnúť osobne, sme k dispozícii,” hovorí.

Jediný rozdiel je podľa jeho slov v tom, že všetky dôležité dokumenty sú mu za každých okolností prístupné online a kedykoľvek klienta trápi nejaká otázka, môže sa na asistenčné centrum obrátiť naozaj kedykoľvek.







Vybavíte všetko

Takáto forma finančného poradenstva je veľmi transparentná a na webovej stránke sa hravo dopátrate k zoznamu finančných inštitúcii, s ktorými poradcovia spolupracujú, čo pri bežných poradcoch doposiaľ nebolo pravidlom. Veľmi široká je aj ponuka jednotlivých finančných produktov, v rámci projektu Futuria vybavíte takmer čokoľvek.

“Klientom pomôžeme s vybavovaním alebo refinancovaním hypotéky, pomôžeme so sporením na čokoľvek, od dôchodkového sporenia až po sporenie na deti a nájdeme aj najvýhodnejšie riešenia celej škály poistení, od životného poistenia, cez poistenie domácnosti až po PZP,” vysvetľuje Soviar.

Ten si po odštartovaní projektu zatiaľ pochvaľuje. “Naozaj sme sa snažili priniesť na Slovensku všetky najnovšie overené trendy a klienti reagujú na náš systém veľmi pozitívne, z čoho máme obrovskú radosť,” dodal.