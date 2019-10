Nemecký minister financií Scholz si myslí, že EÚ by nemala eskalovať spor s USA

dnes 15:46 -

Nemecký minister financií Olaf Scholz vyzval Európsku úniu (EÚ), aby neeskalovala obchodný spor s USA. Scholz v piatok povedal, že predstavitelia EÚ v zákulisí intenzívne rokujú, aby dosiahli obchodnú dohodu s USA, odvrátili hroziace clá, a že dúfa v dohodu.

Scholz na otázku novinárov týkajúcu sa nových ciel USA na syry, víno a ďalšie tovary z EÚ odpovedal, že dáva prednosť pokojnému prístupu, ktorý by nespôsobil eskaláciu napätia s Washingtonom. "Myslím, že nakoniec to bude fungovať," povedal na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom nemeckej centrálnej banky Jensom Weidmannom na výročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone.

Obaja označili správy o brexitovej dohode a čiastočnú predbežnú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou za pozitívne faktory, ktoré môžu prispieť k zníženiu neistoty, podporiť chuť firiem investovať a posilniť svetovú ekonomiku.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v piatok povedala, že EÚ nemá inú možnosť, ako prijať odvetné opatrenia na clá, ktoré zaviedli USA v spore o podporu leteckého priemyslu.

USA v piatok zaviedli clá na tovary z EÚ v celkovej hodnote 7,5 miliardy USD (6,75 miliardy eur). Dôvodom bolo rozhodnutie WTO týkajúce sa nelegálnosti dotácií pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.