Dva hlasy z ECB: Musíme si dať pozor na vedľajšie účinky negatívnych sadzieb

Taliansky šéf centrálnej banky a člen ECB Ignazio Visco, považovaný za holubicu, podporil nedávne politické vyhlásenia prezidenta Maria Draghiho. Záporné úrokové sadzby považuje štandardnú „nekonvenčnú“ politiku, ktorú implementovala centrálna banka eurozóny.

"Obávam sa nezamýšľaných dôsledkov. Urobili sme veľa analýz a na záver sme dospeli k záveru, že balík, ktorý sme zostavili, by bol prospešný a dokonca aj jednotlivé prvky balíka prijaté jednotlivo by mali do určitej miery pozitívny účinok. Ale sme veľmi blízko tejto miery. Nechcem aby sme ju prekročili a následne skončili v pasci negatívnych úrokových sadzieb. Takže musíme byť veľmi opatrní, dávať si pozor na vedľajšie účinky," cituje bankára CNBC.





Nedávne politické rozhodnutie ECB viedlo k rozsiahlemu nákupu aktív, k zníženiu hlavnej úrokovej sadzby z 10 bázických bodov na -0,5 %, čo je nový rekord. Záporná depozitná sadzba v zásade ukladá bankám povinnosť platiť za parkovanie hotovosti v ECB, čo ale môže znižovať zisky veriteľov, ktorí sa stále zotavujú z krízy. Objavujú sa aj obavy, že to potláča investície. V snahe zmierniť určitý tlak zo záporných sadzieb na súvahy bánk sa ECB rozhodla zaviesť dvojstupňový systém sadzieb, ktorý vyníma časť vkladov banky z poplatkov. Údaje od Pictet Wealth však ukazujú, že z výnimky by bola iba ročná úspora 3,1 miliardy eur za celý bankový systém eurozóny.

Visco uviedol, že politika doteraz mala „neutrálny“ vplyv na zisky bánk, pričom vysvetlil, že marže sa znížili, ale pôžičky sa zvýšili, čo straty kompenzuje. Nateraz označil záporné sadzby za „znesiteľné“, uviedol však, že v budúcnosti by sa mali uprednostniť iné politické kroky, napríklad nákupy aktív.

Druhým hlasom z tábora ECB je Robert Holzmann, súčasný guvernér rakúskej centrálnej banky. Vyjadril sa, že záporné úrokové sadzby „nie sú ekonomicky a sociálne dobrým nápadom“.





Holzmann, vnímaný ako jastrab v centrálnej banke, sa postavil proti nedávnemu balíku a vyzval ECB, aby znížila svoj inflačný cieľ a znížila tak potrebu nekonvenčných politických nástrojov. Ako relatívne nový člen predstavenstva sa podľa jeho slov pre CNBC: „rozhodol byť otvorený a zmeniť atmosféru a tón, v ktorom diskusia doteraz prebiehala. Ako nováčik je užitočné byť na začiatku otvorený, nie po pol roku, či roku, pretože potom sa stanete súčasťou establišmentu,“ dodal.