Príplatky budú stáť veľkých zamestnávateľov minimálne 390 mil. eur

Podľa schváleného návrhu poslanca Roberta Fica (Smer-SD) od roku 2021 má minimálna mzda byť 60 % priemernej mzdy. Zároveň napriek osobnému prísľubu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na poslednom októbrovom stretnutí so zamestnávateľmi zostanú príplatky za prácu so sťaženým výkonom, cez víkendy, v noci naviazané aj naďalej na minimálnu mzdu.



"V časoch prichádzajúcej recesie je to veľký negatívny zásah do konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, ktorý tvorí kostru slovenskej ekonomiky. Už dlho upozorňujeme na akútnu potrebu oddeliť inštitút minimálnej mzdy od ostatných príplatkov. Žiaľ, konkrétny prísľub premiéra znegoval parlament svojím opačným hlasovaním. Minimálna mzda sa stala predvolebným politickým nástrojom," povedal Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.



Paradoxne, zo zvýšenia minimálnej mzdy sa teší predovšetkým štátny sektor. Podľa medializovaných informácií totiž minimálnu mzdu zarába viac ako 100.000 Slovákov, z ktorých však drvivá väčšina sú verejní a štátni zamestnanci. Inými slovami, na vyššie odvody štátnych zamestnancov sa zložia priemyselné podniky a všetci občania Slovenska.

"Klub 500 už dlhšie volá po reforme štátnej správy. Tá by mala byť lacnejšia a efektívnejšia," zdôraznil Gregor.



Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde z dielne koaličného Smeru-SD 91 hlasmi. Proti bolo osem poslancov. Právnu normu predložili poslanci Robert Fico a Erik Tomáš. Ten očakáva, že ak sa zavedie vzorec, v budúcom roku bude posledné skokovité zvýšenie minimálnej mzdy.