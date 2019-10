Rodičia do 33 rokov budú mať nárok na päť týždňov dovolenky

Zdroj: SITA

Zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok na päť týždňov dovolenky. Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za SNS Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej, ktorú vo štvrtok schválil parlament. V súčasnosti pritom pracovný kódex priznáva nárok na päťtýždňovú dovolenku len tým zamestnancom, ktorí dosiahli vek 33 rokov, mladší zamestnanci majú zákonnú výmeru dovolenky v dĺžke štyroch týždňov.

S novelou Zákonníka práce od SNS zásadne nesúhlasia zamestnávatelia. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) tvrdí, že prijatie novely Zákonníka práce bude mať zásadne negatívny dopad na podnikateľské prostredie na Slovensku. "Návrhom dochádza opätovne v relatívne krátkom období k de facto navýšeniu nákladov práce. Vo vzťahu k výmere dovolenky dávame tiež do pozornosti fakt, že Slovensko má najvyšší počet poskytovaných sviatkov a dní pokoja (15) v porovnaní s okolitými štátmi, čo má v konečnom dôsledku rovnaký efekt, ako väčšia výmera dovolenky," odkázala RÚZ národniarom. Rovnaký efekt majú podľa zamestnávateľov ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci. Tie totiž predpokladajú uvoľnenie zamestnanca počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia. "Zastávame názor, že aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, ktorý sa stará o dieťa, má aj pri súčasnej výmere dovolenky dostatočné možnosti, ako sa o svoje dieťa riadne postarať," dodala RÚZ.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) považuje systém odmeňovania, benefitov a iných pracovnoprávnych vzťahov za internú záležitosť každého podnikateľského subjektu, ktorý sám najlepšie vie, aké sú jeho ekonomické možnosti. "Dnes je možné dohodnúť si v kolektívnej zmluve aj vyššiu výmeru dovolenky ako je zákonom stanovená dĺžka, sme preto za ponechanie súčasného stavu, kde si formou kolektívneho vyjednávania môžu zástupcovia zamestnancov dohodnúť okrem iného aj napríklad dĺžku dovolenky," tvrdí AZZZ. Novela Zákonníka práce môže podľa asociácie spôsobiť problémy predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka, a kde budú musieť hľadať za zamestnanca náhradu. "Dnes, kedy zamestnávatelia bojujú s akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, môže aj táto novela spôsobiť zamestnávateľom personálny problém a zvýšenie nákladov v dôsledku nadčasov alebo prijímania novej pracovnej sily," upozorňuje AZZZ.

Ku kritike sa pridáva aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ) SR. "Súčasná právna úprava umožňuje pracujúcim rodičom v prípade choroby dieťaťa využívať inštitút „Ošetrenie člena rodiny“ viackrát počas roka (mechanizmus nie je žiadnym spôsobom regulovaný) a pre takéto prípady rodič nemusí čerpať dovolenku," uviedla APZ. Viacero spoločností okrem toho podľa asociácie využíva inštitút dodatkovej dovolenky ako formu benefitu. "Väčší počet dní sviatkov, tempo rastu nákladov práce oproti produktivite, neobmedzené opakovanie OČR a jeho zneužívanie, či zaužívané benefitné programy zabezpečujú dostatočnú mieru starostlivosti a priestor pre rodinu, pre rodičov, a nie je potrebné ho zákonne regulovať," tvrdí asociácia.

Výhrady k novele pracovného kódexu od SNS má aj Právnická fakulta Univerzity Komenského. Upozorňuje na to, že je zrejme rozdiel, či ide o trvalú starostlivosť o dieťa do veku troch, desať alebo pätnásť rokov a či sa stará o dieťa osamelý rodič alebo nie. "Okrem toho pojem „trvalá starostlivosť o dieťa“ nie je vymedzený Zákonníkom práce, čo môže pri vzniku tak významného práva, ako je platená dovolenka za kalendárny rok, spôsobovať praktické problémy," tvrdí fakulta. Novela Zákonníka práce tiež nerieši zvýšenie výmery dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov, ak sa trvale starajú o dieťa a pracujú v štátnej službe.