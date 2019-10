Päť prekážok brániacich revolúcii v bankovníctve

Zdroj: theconversation

Foto: getty images;

dnes 0:43 -

Asi tušíte, že reč je blockchaine, alebo inak, bezpečnej decentralizovanej infraštruktúre na udržiavanie „jedinej verzie pravdy“. Najväčší fanúšikovia technológii predpovedajú, že odstráni banky ako sprostredkovateľov. Či už sa rozhodneme pre on-line nákup potravín, platbu za službu prostredníctvom mobilného telefónu, alebo previesť finančné prostriedky do zahraničia, transakcie sa takmer okamžite zaznamenajú do distribuovanej knihy blockchainu. Už žiadne čakanie, kým sa banky navzájom spoja prostredníctvom systému vynájdenom v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

V roku 2015 začalo mnoho bánk aj fintech spoločností experimentovať s blockchainom. Snažili sa využiť rýchlosť a transparentnosť, ktorú ponúka. O štyri roky neskôr sa však zdá, že myšlienka, že blockchain odstráni banky ako sprostredkovateľov v našom platobnom systéme, je ešte ďaleko. Je to preto, že existuje päť základných problémov, ktorým musí táto technológia čeliť, ak má byť prijatá ako súčasť finančného systému.

Dozorovanie

Sila blockchainu tkvie v tom, že nemá ústrednú autoritu. Je to ale zároveň aj slabina. Kto rozhoduje o tom, ako táto technológia funguje alebo kedy je potrebné ju aktualizovať? Ak váš Microsoft Windows potrebuje aktualizáciu, spoločnosť Microsoft o tom rozhodne a odošle aktualizáciu. Ale bez ústredného rozhodovania sa rozhodnutia o aktualizáciách vo svete blockchainu stávajú pomalými a nefunkčnými.

Verejné blockchainy fungujú skôr ako komunity. Neexistuje systematický spôsob rozhodovania o aktualizáciách alebo vylepšeniach. Namiesto toho sa odohrávajú prostredníctvom rozsiahlych diskusií medzi účastníkmi ekosystému, pričom skupiny sa dohadujú o otázkach, ako je veľkosť bloku, počet transakcií, ktoré by sa mali uskutočniť, a ako rýchlo by sa mali reťaziť. Tieto diskusie často neprinášajú riešenia, nie je možné komunity organizovať a robiť rozhodnutia. Pri rozhodovaní sa často používajú jednoduché väčšinové mechanizmy hlasovania, čo znamená, že cez problémy sa môžu lobisti, alebo obzvlášť aktívni prispievatelia, zmocniť kontroly.





Škálovateľnosť

Napriek popularite blockchainu je technológia nasadená vo veľmi malom rozsahu v porovnaní s každodennými elektronickými platbami. V súčasnosti bitcoinový blockchain vybaví každých 10 minút 2 000 transakcií. Visa spracúva každú sekundu viac ako 65 000 transakčných správ a SWIFT - globálny systém zasielania správ používaný bankami a finančnými inštitúciami na prevod platieb – pracuje s približne 24 miliónmi správ denne. Je potrebné vyriešiť, aby sa platformy postavené na blockchaine dostatočne rozrástli, aby sa stali súčasťou svetového finančného systému.



Normy

Rôzne blockchainy spracúvajú informácie rôznym spôsobom. To znamená, že nie vždy je ľahké prenášať informácie z jedného blockchainu do druhého. Neexistuje dohodnuté univerzálne usporiadanie štruktúry údajov o transakciách. Pri finančnej platbe bude blok obsahovať meno osoby alebo spoločnosti, informácie o účte, platbu, adresu a ďalšie relevantné faktory. Ale kryptomeny to všetko robia inak, takže by bolo ťažké prejsť z jednej meny do druhej. Kto by mal tieto štandardy vytvoriť? Je potrebné, aby sa tejto oblasti ujal orgán a do popredia sa musí dostať všeobecný konsenzus, podobne ako je IETF pre internet.



Zodpovednosť

Ak sa v súčasnosti niečo pokazí, nikto za platformy nenesie zodpovednosť. Napríklad v roku 2017 kanadská digitálna mena QuadrigaCX oznámila, že počítačová chyba viedla k stratám kryptomeny v hodnote 14 miliónov USD. Kryptomena uviazla v systéme Ethereum, ale komunita Ethereum sa rozhodla, že pre obnovenie nepodnikne žiadne kroky. QuadrigaCX musela stratu vyrovnať, aby klineti neboli stratoví. Zodpovednosť bude určite potrebné objasniť skôr, ako verejnosť začne blockchainom dôverovať so svojimi peniazmi. Z tohto dôvodu potrebujeme viac regulácie v krytooblasti a blockchaine všeobecne.





Transparentnosť a identita

Platby cez blockchain znamenajú, že všetci používatelia môžu vidieť všetky transakcie, čo uľahčuje audit. Používatelia sú pseudo anonymní, pretože nie sú povinní sa akýmkoľvek spôsobom identifikovať, ale stále ich možno vysledovať prostredníctvom ich alfanumerickej adresy a použitia tokenov v sieti. Táto transparentnosť je súčasťou sily blockchainu. Znamená to, že ostatní používatelia môžu vidieť množstvo bitcoínov prechádzajúcich z jednej adresy na druhú, ale s touto adresou nie je spojené žiadne meno. Aktuálny systém SWIFT je súkromná sieťová infraštruktúra. Považuje sa za bezpečnú a odolnú, umožňujúcu prístup iba používateľom, ktorí sú plne identifikovaní a overení ako právnické osoby vo finančnom sektore. Nedostatok identifikačného rámca pre blockchain bude pre mnohých používateľov a investorov problematický, pretože ide o základný predpoklad, na ktorom je finančný systém postavený.

Pokiaľ sa tieto problémy nevyriešia, verejné a do istej miery súkromné blockchainy sa nemôžu stať novým základom nášho finančného systému.